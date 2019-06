Exclusief voor abonnees De digitale energiemeter komt eraan: waar, wanneer en hoe? Sven Ponsaerts

13 juni 2019

16u51 0 Een forse, witte brooddoos, met een klein lcd-schermpje, zo ziet de nieuwe digitale energiemeter eruit. Vanaf 1 juli maakt de nieuwe ‘slimme’ meter voor aardgas en elektriciteit zijn intrede in de Vlaamse woningen. Eigenaars van zonnepanelen krijgen ze het eerst. Uiterlijk binnen 15 jaar hebben we allemaal zo’n digitale teller die de meterstand dagelijks draadloos naar de netbeheerder doorstuurt in de garage of kelder. Hierbij de meest gestelde vragen beantwoord.

Wat zijn de voordelen van de nieuwe meters?

Meteropnames gebeuren de ingebouwde communicatietechnologie dagelijks, automatisch en vanop afstand. De meteropnemer wordt dus overbodig. Voor de ingebruikname van een budgetmeter of de omschakeling naar een tweevoudig uurtarief is geen technicus meer nodig. De digitale meters helpen de netbeheerders ook bij een efficiënter netbeheer, onder meer door het zinvoller integreren van hernieuwbare energie, en bij het opsporen van eventuele energiefraude. Uw voordeel? Onder het motto ‘meten is weten’ krijgt de consument in real time inzicht in zijn dagelijks verbruik, en kan hij beter bijsturen om te besparen. Wie met zijn zonnepanelen meer opwekt dan hij zelf verbruikt, zal bovendien uiterlijk vanaf 2021 zijn ‘groene stroom’ kunnen ‘vermarkten’. Tegen welk tarief is nog niet bekend.

Wanneer ben ik aan de beurt?

