De definitieve wettekst over de nieuwe bezoekregeling is er: dit is wat er vanaf zondag mag en niet mag

08 mei 2020

17u15 146 Vanaf 10 mei, op Moederdag, zal elke ‘silo’ of gezin tot vier mensen mogen ontvangen. Het moeten wel altijd dezelfde personen zijn. Dat liet premier Sophie Wilmès (MR) tijdens de vorige Veiligheidsraad weten. In het Staatsblad is zonet de officiële regeling daarvan verschenen, en die legt een belangrijke nuance bloot. Tijdens de persconferentie over het coronavirus gaf viroloog Steven Van Gucht eerder al meer uitleg over de regel van vier.



Letterlijk legt het Staatsblad de versoepeling als volgt uit:



“Een huishouden, ongeacht de grootte, mag thuis tot vier personen ontvangen. Deze vier personen zijn steeds dezelfde personen en maken al dan niet deel uit van eenzelfde huishouden.

Wanneer een persoon van een huishouden bij een andere persoon thuis is uitgenodigd, dan verbindt zijn volledige huishouden zich, en zelfs indien deze persoon zich alleen naar de afspraak begeeft. De leden van de nieuwe op die manier gevormde “groep” mogen thuis geen andere personen ontvangen, noch door andere personen ontvangen worden.

Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder “huishouden”: personen die onder hetzelfde dak wonen.”

Wat betekent dat nu concreet? We zetten het op een rij:

1. De grootte van het huishouden of gezin dat maximaal vier bezoekers ontvangt, maakt niet uit. De bezoekers mogen deel uitmaken van één huishouden of gezin, of van verschillende huishoudens of gezinnen, zolang het maar maximaal vier personen zijn. Vier aparte singles mogen dus bij een ander huishouden - single of gezin - op bezoek.

2. Een belangrijke verduidelijking is de tweede zin: een lid van een huishouden dat bij iemand anders op bezoek gaat, verbindt zijn hele gezin of huishouden aan dat bezoek, ook al gaat de rest van dat gezin of dat huishouden niet mee. Stel dat jij op bezoek gaat bij je ouders, mag je partner niet meer naar zijn of haar ouders langsgaan.

Ook vier singles die samen onder één dak wonen, mogen niet elk bij iemand anders op bezoek gaan. Ofwel gaan ze alle vier bij hetzelfde huishouden op bezoek, ofwel gaan er minder dan vier daar op bezoek, maar dan moet de rest thuisblijven. Diegenen die dan thuis blijven, mogen bovendien ook niet iemand anders thuis ontvangen. Er mogen met andere woorden maar maximaal twee huishoudens samensmelten tot één nieuwe bubbel.

3. Ontvang je zelf bezoek, ook al is het minder dan vier personen, dan mag jij niet meer bij iemand anders op bezoek. Dat was al bekend.

4. Een huishouden bestaat uit “alle personen die onder hetzelfde dak wonen”.

“Blijf binnen vaste kring”

“Vanaf zondag kunnen twee huishoudens bij elkaar op bezoek. Dat kan een gezin, huisgenoten of alleenstaande zijn. Het is belangrijk dat we bij dit bezoek de basisregels blijven respecteren: hou afstand, respecteer de handhygiëne en gebruik een mondmasker als de afstand niet kan gerespecteerd worden”, benadrukte Steven Van Gucht vanmiddag al. “Je moet niet afspreken met vier mensen. Met minder mag ook”, zei infectioloog Yves Van Laethem.

“Het huishouden dat jij kiest moet ook voor jou kiezen. Je gaat een contract met elkaar aan”, aldus Van Gucht nog. “We raden aan om af te spreken met leden van één ander gezin. Kies goed het huishouden uit waarmee je afspreekt. Blijf binnen die vaste kring”, zei Van Gucht nog. “We raden af om met mensen af te spreken die uit verschillende huishoudens komen. Als we dat doen, kan het virus zich beter verspreiden.”

De versoepeling mag geen vrijgeleide zijn om af te spreken met nog meer familie of vrienden. Niemand is gebaat bij een opnieuw stijgende curve Yves Stevens, woordvoerder van het Nationaal Crisiscentrum

De viroloog zei ook dat volgens die regels bezoeken aan grootouders toegelaten zijn, maar dat het niet de bedoeling is om hen in te schakelen om op kinderen te passen.

Je mag daarnaast nog steeds met twee andere personen sporten, al dan niet uit diezelfde ‘bubbel’ of ‘silo’. Maar het moeten dan wel altijd dezelfde twee mensen zijn. En ook daar moet afstand worden bewaard.

Woordvoerder van het Nationaal Crisiscentrum Yves Stevens zei dat “deze versoepeling geen vrijgeleide mag zijn om af te spreken met nog meer familie of vrienden”. “Niemand is gebaat bij een opnieuw stijgende curve. Het wordt niet evident om de nieuwe maatregel te controleren, controle over eigen gedrag is wél mogelijk. We rekenen op de solidariteit en burgerzin van iedereen, enkel zo kunnen we er samen uit komen.”

