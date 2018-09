De Croo zet samenwerking voor Palestijnse scholen stop TTR

14 september 2018

16u18

Bron: Belga 0 Zolang Palestijnse scholen naar terroristen vernoemd worden, wat voor minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo neerkomt op het verheerlijken van terrorisme, werkt België niet samen met het Palestijnse ministerie voor Onderwijs en blijven de budgetten voor scholengebouwen opgeschort. Ons land blijft wel actief in Palestina als ontwikkelingspartner en blijft ook UNRWA steunen, benadrukt hij.

Vorig jaar werd de naam van een school waarvan de bouw gefinancierd werd door België, gewijzigd. De school kreeg de naam van een terroriste. Ons land kan op geen enkele manier de verheerlijking van terrorisme of van daders van terrorisme aanvaarden en heeft onmiddellijk een demarche gedaan bij de Palestijnse autoriteiten om de naamswijziging ongedaan te maken. Dit gebeurde ook onlangs, maar tegelijk werd de naam van de terroriste overgedragen naar twee andere scholen in de buurt. België betreurt dat laatste, ook al werden de scholen niet met Belgische middelen gebouwd.

De verheerlijking van terrorisme of van daders van terroristische daden is onder geen enkele omstandigheid aanvaardbaar. Ons land heeft het Belgische standpunt herhaaldelijk overgemaakt aan het Palestijns Ministerie van Onderwijs. Zolang via schoolnamen terrorisme wordt verheerlijkt, kan België niet rechtstreeks samenwerken met het Palestijns Ministerie voor Onderwijs en blijven budgetten voor scholenbouw opgeschort, aldus De Croo.

Inzet

De minister van Ontwikkelingssamenwerking benadrukt dat ons land wel actief blijft in Palestina als ontwikkelingspartner. Het zal daarbij inzetten op de verbetering van mensenrechten, met focus op de rechten van meisjes en vrouwen, en op de ontwikkeling van de privésector door het promoten van digitaal ondernemerschap. Daarnaast blijft België ook UNRWA steunen, de VN-organisatie voor de Palestijnse vluchtelingen. UNRWA heeft het mandaat om onderwijs te voorzien voor meer dan 500.000 Palestijnse vluchtelingenkinderen in Jordanië, Libanon, Syrië en de bezette Palestijnse gebieden. België blijft ook ngo's, actief in Palestina, steunen.

Minister De Croo heeft tenslotte aan de diensten van de Belgische ontwikkelingssamenwerking de opdracht gegeven om te onderzoeken hoe België de Palestijnse jeugd opleidingsmogelijkheden kan aanbieden inzake e-learning, technische opleidingen (vocational training) en de promotie van ondernemerschap.