De Croo wil testcapaciteit verdubbelen mvdb Bron: VRT

09 oktober 2020

23u32 0 Als het aan premier Alexander De Croo (Open Vld) ligt, moet de testcapaciteit tegen eind deze maand verdubbeld zijn. Dat verklaarde de regeringsleider op Het Journaal op Éen.

Per dag gebeuren er nu gemiddeld 35.000 tests per dag. De capaciteit in ons land staat onder indruk door het pijlsnel stijgend aantal coronabesmettingen.

De Croo wil ervoor zorgen dat mensen die in contact zijn geweest met iemand met hoog risico, getest kunnen worden en snel kunnen weten wat hun situatie is. “We zijn alles aan het klaarmaken om die capaciteit te kunnen verdubbelen”, luidt het. Ook op VTM Nieuws was De Croo deze avond te gast. Het waren zijn eerste televisie-interviews als nieuwe regeringsleider.