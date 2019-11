De Croo wil paars-geel niet uitsluiten: "Somers herhaalde enkel wat N-VA zelf zegt” TT

25 november 2019

08u22

Bron: Radio 1, Belga 20 Voor federaal minister van Financiën Alexander De Croo blijft een coalitie waar N-VA deel van uitmaakt, een optie. Dat zei hij vanmorgen in De ochtend op Radio 1. Maar de uitspraken van zijn partijgenoot Bart Somers gisteren viel De Croo ook niet af. “Hij heeft enkel herhaald wat N-VA’ers zelf hebben gezegd.”

Volgens Bart Somers “ziet zelfs een blinde dat N-VA absoluut naar de oppositie wil en federaal geen verantwoordelijkheid wil nemen”, zo zei hij gisteren in VTM Nieuws. “Zij hebben een traject en een geschiedenis van het weglopen van hun verantwoordelijkheid op federaal vlak.” Waarnemers zien er een duidelijke poging in N-VA richting de uitgang te duwen en volop te gaan voor een paars-groen alternatief.

Maar dat is de visie van journalisten, aldus De Croo vanmorgen, en die klopt niet. “Bart Somers heeft enkel herhaald wat hij van mensen van N-VA heeft gehoord, niet meer dan dat”, klonk het. De Croo verwijst daarmee naar de uitspraak ‘Verkoop uw aandelen in paars-geel' van N-VA-Kamerfractieleider Peter De Roover.



Dat Open Vld met de uitspraken van Somers de facto aanstuurt op een paars-groene regering wil De Croo dan ook niet gezegd hebben. “Dat is uw conclusie, niet de mijne”, aldus De Croo. “Voor ons ligt elke piste nog open.” Anderzijds moet diegene die “een rol wil bij de onderhandelingen of in de toekomstige regering”, die rol ook opnemen. “Wij zullen alvast een partner zijn van wie de situatie wil deblokkeren. We hebben minder strategie en meer actie nodig. Iedereen die dat doet, vindt in ons een metgezel.”

Volgens De Croo moet het om de inhoud gaan en moet Open Vld de lat daarbij “heel hoog” leggen. De liberale vicepremier wil dan ook dat zijn partij enkel in een federale regering stapt als die niet het beleid van de vorige regering terugdraait. “We gaan niet in een regering stappen die de klok terugdraait. De vorige regering heeft gezorgd voor meer jobs en een lagere werkloosheid en ze heeft er ook voor gezorgd dat mensen netto meer over houden. Wij willen een partner zijn voor wie de economie wil versterken, de werkenden wil belonen en het land uit de blokkering wil halen.”