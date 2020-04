De Croo wil ‘bazooka’ zaterdag op superkern JG

07 april 2020

15u56

Bron: Belga 3 Minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) hoopt dat de modaliteiten van het garantiesysteem van 50 miljard euro voor bedrijven, de zogenaamde 'bazooka' tegen de coronacrisis, zaterdag door de superkern wordt goedgekeurd. Maar eerst is nog Europees groen licht nodig.



De Tijd meldde vandaag dat veel bedrijven nog altijd niet weten of ze een overbruggingskrediet met overheidsgarantie krijgen of niet, twee weken nadat de banken en de federale overheid een principe-akkoord over steunmaatregelen hadden beklonken. De voorwaarden zijn nog niet duidelijk.

Minister De Croo zegt nu dat met spoed wordt gewerkt aan de uitwerking van de garantieregeling met de banken. Woensdag staat de bespreking van het koninklijk besluit over de uitwerking gepland in de commissie Financiën. Daarna moet op zaterdag goedkeuring volgen via de 'superkern', bestaande uit de tien partijen die de regering Wilmès volmachten hebben gegeven.

Groen licht van de Europese commissie

Er is echter nog een belangrijke voorwaarde om de regeling zaterdag te kunnen goedkeuren: groen licht van de Europese Commissie. De regering startte over de steunregeling gesprekken op met Europa in het kader van de regels over staatssteun. Die gesprekken zijn nog bezig en verlopen positief, en De Croo hoopt tegen vrijdagavond formele goedkeuring te hebben.

De Croo zegt te hopen dat iedereen constructief en met zin voor spoed meewerkt aan de goedkeuring van de garantieregeling. Ondertussen zijn wel al andere maatregelen van kracht die noodlijdende bedrijven helpen. Zo is er door het uitstel van betaling van btw en bedrijfsvoorheffing al in meer dan 4,5 miljard aan liquiditeitsbuffers voorzien, aldus de minister. Ook voor de betaling van vennootschapsbelasting en personenbelasting werd uitstel verleend.