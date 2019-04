De Croo: “Volgende regering moet minstens 6 à 7 vrouwen tellen” ADN

12 april 2019

17u39

Bron: Belga 0 De volgende regering moet minstens 6 à 7 vrouwen tellen. Dat zegt vicepremier Alexander De Croo (Open Vld). "Van de dertien ministers in de federale regering zijn er maar drie vrouwen. Ik kan me niet inbeelden dat de volgende regering op vlak van gendergelijkheid zo onevenwichtig zal zijn samengesteld', aldus De Croo.

Minister van Financiën en Ontwikkelingssamenwerking De Croo zit in Washington, voor de lentevergaderingen van het IMF en de Wereldbank. Maar ook de Engelse uitgave van zijn boek 'De Eeuw van de Vrouw' werd deze week in de VS gelanceerd. Daarin bepleit hij meer gendergelijkheid en meer vrouwen in leidinggevende posities.

Om dat te bereiken is het gebruik van quota "verdedigbaar", vindt De Croo. Toch bij de overheid. "Binnen de overheid is het gebruik van quota perfect verdedigbaar. Bij private bedrijven niet".

De minister van Financiën heeft een wetsvoorstel klaar waardoor binnen de Nationale Bank de top tegen 2020 voor één derde uit vrouwen moet bestaan. In de commissie is het alvast gestemd, in de plenaire zal dat wellicht gebeuren na de paasvakantie. Nu telt die top amper één vrouw.

De Croo wil dat die lijn ook wordt doorgetrokken in de volgende regering en dat er dus een evenwicht komt wat mannen en vrouwen betreft. "We moeten gaan naar een regering met minstens 6 à 7 vrouwen", aldus De Croo.