De Croo verstuurt na 170 jaar allerlaatste telegram naar medewerkers Proximus

Het telegram behoort na vanavond definitief tot de geschiedenis in ons land. Vanavond om 21.29 uur verstuurt minister van Telecom en Post Alexander De Croo (Open Vld) het allerlaatste Belgische telegram. Proximus stopt daarna met de dienst voor verzending en ontvangst van telegrammen.

De minister bedankt in het laatste Belgische telegrambericht de medewerkers van Proximus voor meer dan 150 jaar telegramdienst: "Gelukkig nieuwjaar, bonne année 2018! Met dit laatste telegram komt einde aan een tijdperk. Bedankt Proximus & alle medewerkers voor meer dan 150 jaar trouwe telegramdienst. Voor miljoenen berichten, van vreugde en groot geluk, maar soms ook van verdriet en tegenslag. Alexander De Croo."

De tekst is gericht aan Dominique Leroy, CEO van Proximus, die het telegram op de eerste werkdag van het nieuwe jaar zal ontvangen. Proximus zal het laatste Belgische telegram begin volgend jaar aan verzamelaars aanbieden op een veilingsite ten voordele van Child Focus.

Minister van Telecom en Post Alexander De Croo (Open Vld).

Sinds 1846

Minister De Croo wijst er in een mededeling op dat met het einde van het telegram een bladzijde omgeslagen wordt in de geschiedenis van Proximus, want de elektrische telegraaf werd in België in dienst gesteld in 1846. Begin jaren 80 werden er nog meer dan anderhalf miljoen telegrammen verstuurd en ontvangen in België. In de loop der jaren nam het gebruik van het telegram geleidelijk aan af.

Begin jaren '90 was het verkeer in België teruggevallen tot ongeveer een half miljoen telegrammen per jaar. Een cijfer dat naar 150.000 zakte begin jaren 2000 en naar nauwelijks 50.000 in 2010. De laatste maanden werd de telegramdienst van Proximus nog slechts door een tiental professionele klanten op regelmatige basis gebruikt en nog heel zelden door residentiële klanten.

"Het telegram is nu vervangen door modernere communicatiemiddelen. Als mensen snel moeten communiceren, doen ze dat vandaag via digitale weg. Door digitaalvriendelijke wetgeving hebben we er bovendien voor gezorgd dat ook deze digitale documenten dezelfde juridische waarde hebben dan het telegram vroeger", besluit De Croo.