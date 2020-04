De Croo stelt coronapremie van 1.000 euro voor HR

01 april 2020

10u09

Bron: De Tijd, belga 0 Binnenland Minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) wil bedrijven de kans geven hun werknemers een premie van duizend euro te betalen, waarop geen sociale en fiscale bijdragen betaald moeten worden. Dat schrijft de krant De Tijd. De premie zou alleen dit jaar mogelijk zijn.

Het voorstel van De Croo beantwoordt de vraag van Voka om werknemers aan te moedigen die door de coronacrisis in moeilijke omstandigheden moeten werken.



Binnen regeringskringen circuleren volgens De Tijd ook andere voorstellen. Het zou gaan om de mogelijkheid om flexi-jobs uit te breiden, om meer uitzendarbeid mogelijk te maken, asielzoekers aan het werk te zetten en studenten in te zetten in andere sectoren dan de horeca, nu die grotendeels plat ligt.



Minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) en haar collega van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld) hebben al de regels rond gelegenheidswerkers in de land- en tuinbouw versoepeld om bij de start van het oogstseizoen voldoende plukkers ter beschikking te hebben.

Supermarkten

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez stelt voor om overuren in de distributiesector niet langer te belasten. Op die manier wil hij de sector door de extra druk van de coronacrisis helpen. Op radiozender Bel-RTL opperde Bouchez om jaarlijkse 360 onbelaste overuren toe te laten in de distributie. Het gaat om een kopie van het systeem dat bijvoorbeeld in de horeca al bestaat. Volgens Bouchez is er een aanmoediging nodig voor de extra inspanning die momenteel in de sector wordt geleverd.

Daarnaast wil de MR-voorzitter personen in economische werkloosheid toelaten om aan de slag te gaan in de distributie, om afwezigheden op te vangen.

