De Croo: “Rekenhof heeft nooit opmerking gegeven over handelswijze van Koninklijke Schenking” SVM

28 november 2019

15u38

Bron: Belga 0 Het Rekenhof heeft bij elke controle een clean sheet gegeven. Dat heeft minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) vandaag in de Kamer geantwoord op vragen over de geldstromen naar de Koninklijke Schenking. Wel vindt De Croo dat een instelling met zo'n prestige inspanningen moet doen om meer transparantie aan de dag te leggen.

Tijdens het vragenuurtje in de Kamer kreeg De Croo vier vragen voorgeschoteld over de Koninklijke Schenking. Aanleiding is het journalistiek onderzoek waaruit blijkt dat de instelling, waarvan De Croo voogdijminister is, een beroep doet op overheidsgeld terwijl dat wettelijk eigenlijk niet mag.

De minister stelde dat zijn departement een beroep doet op het Rekenhof voor de controle op de Koninklijke Schenking. "Het Rekenhof heeft systematisch, bij elke controle, de Koninklijke Schenking een clean sheet gegeven. Geen enkele opmerking. Daar kunnen veel openbare instellingen enkel maar van dromen", zei De Croo.

Hij herinnerde eraan dat het Rekenhof ter beschikking staat van het parlement. “Dat is verplicht om jullie klaarheid te geven.”

Het klopt dat de instelling soms een beroep doet op overheidsgeld, zei De Croo. Dat gebeurt op basis van bilaterale akkoorden. “Maar in dat geval zijn er altijd twee partijen in het spel”, klonk het. Naast de Koninklijke Schenking zijn dat andere overheden of steden en gemeenten.

Miljoenen euro’s

Het ongenoegen blijft groot, nu blijkt dat de Belgische belastingbetaler voor miljoenen euro’s mee betaalt aan het koninklijke patrimonium. Intussen is ook commotie ontstaan rond het park van Laken. Dat blijft gesloten, ook al kost het onderhoud jaarlijks één miljoen euro. “Het is de laatste plek waar de koninklijke familie enige privacy heeft”, klinkt het. N-VA-fractieleidster in het Brussels Parlement Cieltje Van Achter dringt naar aanleiding van de recente onthullingen aan op de dringende behandeling van haar resolutie om het kasteelpark toch open te stellen.

