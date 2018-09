De Croo pleit in autobiografie voor beschavingsverzekering: "Binnen 15 jaar zullen onze Afrikaanse vrienden met 2 miljard zijn" AW

20 september 2018

16u21

Bron: Belga 4 Westerse landen moeten nadenken over welke prijs ze willen betalen om de toekomst van hun beschaving te vrijwaren, een zogenaamde "beschavingsverzekering". Zoniet zal geen enkel land opgewassen zijn tegen de gevolgen van de migratiestroom vanuit de "demografische tijdbom" Afrika.

Dat pleidooi houdt minister van Staat Herman De Croo in zijn autobiografie "Geworteld in het leven", die vandaag werd voorgesteld.



Op zijn 81ste vond De Croo de tijd rijp om zijn autobiografie te schrijven. Het resultaat is een turf van 549 bladzijden, waarin hij stilstaat bij bij zijn jeugd, zijn studies en de verschillende episodes uit zijn politieke loopbaan. Verder pleit hij voor een "beschavingsverzekering".



Toekomst en het gevaar van de "demografische tijdbom"

De Croo blikt in zijn autobiografie ook vooruit naar de toekomst, meer in het bijzonder over de relaties met Rusland en over de "demografische tijdbom Afrika". "Ik vond dat ik een paar boodschappen moest nalaten. Soms moet u de tribune gebruiken die men u geeft."

De minister van Staat waarschuwt niet voor het eerst voor de gevolgen van de hoge bevolkingsaangroei in Afrika. "Binnen 15 jaar zullen onze Afrikaanse vrienden met 2 miljard zijn", voorspelt De Croo. En zonder te zorgen voor groei, expansie en verdeling van de rijkdommen, zal de demografische druk niet afnemen.

"Beschavingsverzekering"

Hij heeft het daarbij over een "beschavingsverzekering". "We verzekeren ons in het Westen letterlijk voor alles. Er is maar één groot risico waarvoor de maatschappij zich niet wil of kan verzekeren: die van de toekomst van haar beschaving". En die prijs zal volgens De Croo niet laag zijn.

"Maar zonder deze aanpak zal geen enkel Europees land opgewassen zijn tegen de politieke, economische, sociale en zelf ideologische gevolgen van deze migratiestroom. We hebben geen ander alternatief dan bij te dragen tot de ontwikkeling van die landen: dat is de verzekering die wij moeten afsluiten, ofwel uit edelmoedigheid, ofwel uit schrik voor de eigen toekomst", aldus De Croo.