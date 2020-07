De Croo over vorming nieuwe regering: "We gaan niet van nul herbeginnen” jv

16 juli 2020

08u47

Bron: belga 2 Open Vld-vicepremier Alexander De Croo zegt dat het niet de bedoeling is om de gesprekken over de vorming van een nieuwe regering "van nul te herbeginnen" nu PS bereid zou zijn om met N-VA te onderhandelen . "Er is een basisnota en over die basisnota kan gesproken worden. We gaan de oefening niet helemaal opnieuw beginnen", aldus De Croo in ‘De Ochtend’ op Radio 1.

PS-voorzitter Paul Magnette liet eerder deze week verstaan dat de PS bereid is om met N-VA te praten over een nieuwe federale regering. Intussen voeren de voorzitters van CD&V, MR en Open Vld al een tijdje gesprekken - zonder PS - over de vorming van een nieuwe regering. “De PS is nooit uitgesloten daarvan”, aldus De Croo op Radio 1. “Maar we gaan de oefening niet helemaal opnieuw beginnen.”

De drie voorzitters of 'drie koningen' hebben ook al even een basisnota klaar. Als het van Open Vld-vicepremier Alexander De Croo afhangt, vormt die basisnota ook het vertrekpunt voor eventuele verdere gesprekken met de PS. "We gaan inhoudelijk niet van nul herbeginnen", aldus De Croo. "Nu moet het vooruitgaan. We kunnen geen tijd blijven verliezen aan wie wel of niet aan tafel wil zitten", zegt de Open Vld'er nog.



De Croo zit daarmee op dezelfde golflengte als de voorzitter van zusterpartij MR, Georges-Louis Bouchez, die hetzelfde standpunt innam in het radioprogramma Matin Première.

