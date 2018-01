De Croo over folteringen in Libië: "Europa moet ingrijpen, zoals het met piraterij deed" Redactie

24 januari 2018

15u59

Bron: vrtnws 10 De video's van vluchtelingen die gemarteld worden, zoals gisteren nog door Rudi Vranckx naar buiten werden gebracht, laten minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open VLD) niet onbewogen.

Vicepremier De Croo hekelt de stilte van de EU en de internationale gemeenschap, nadat het nieuws bekend raakte dat Libische milities de familie van vluchtelingen afpersen met foltervideo's.

"De beelden zijn verschrikkelijk", zegt De Croo tegenover vrtnws. "Na de slavenmarkten, nu de foltercentra. De stilte van de EU begint toch wel grotesk te worden."

Piraterij vs vluchtelingen

"Toen boten werden gekaapt in ruil voor losgeld, spaarden de EU en de internationale gemeenschap kosten noch moeite om de piraten via hun gsm en hun bankrekening te traceren en op te jagen."

"Nu gaat het om Afrikanen die in ruil voor losgeld gefolterd worden. De gsm-nummers van die criminelen zijn bekend. Waarom leggen de EU en de internationale gemeenschap niet dezelfde ijver aan de dag? De schepen, dat ging om economische belangen. Maar over de migranten willen we zo weinig mogelijk weten. Zolang ze maar niet hier geraken, is het allemaal goed."

"Europa is medeplichtig"

Gisteren stelde Eva Berghmans, beleidscoördinator bij Amnesty International, dat de Europese Unie medeplichtig is aan het folteren van vluchtelingen in Libië.

Mensenrechtenorganisaties zoals Amnesty international klagen deze folter- en afpersingspraktijken van bendes en/of mensensmokkelaars in Libië al jaren aan. "Deze gruwelijke praktijken om losgeld te eisen van families in ruil voor het stoppen met folteren van hun ontvoerde familieleden zijn al vele keren gedocumenteerd in Amnesty-rapporten", zegt Eva Berghmans.

"Ondanks onze rapporten blijft de Europese Unie toch nog materiële, technische en logistieke steun verlenen aan de ‘failed state’ Libië, aan de Libische kustwacht, enzovoort. De EU controleert ook niet waar zijn financiële steun naartoe gaat, terwijl men toch weet dat er gefolterd wordt, dat er mensen zitten te verhongeren in de Libische detentiecentra voor vluchtelingen. Er mag hulp naar Libië gaan, maar die mag niet onvoorwaardelijk zijn. Er moet gecontroleerd kunnen worden dat mensen niet gefolterd worden en er moet een humaan asielsysteem komen. Libië heeft niet eens een asielsysteem op dit ogenblik".