De Croo: “Onze terrasjes gaan heel binnenkort opnieuw open” HLA

31 mei 2020

14u06

Bron: VTM Nieuws 6 Minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) roept op om de komende week niet naar Nederland te gaan om daar te genieten van een café of restaurantbezoek. “Onze terrasjes gaan heel binnenkort ook open”, klinkt het bij VTM Nieuws.



Onze noorderburen kunnen vanaf morgen opnieuw genieten van de zon op het terras van cafés en restaurants, al kunnen die door de coronamaatregelen nog niet hun volle capaciteit benutten. Horeca-uitbaters verwachten er de eerste dagen dan ook een overrompeling, en vragen Belgen om nog niet meteen af te zakken naar Nederland. Minister Alexander De Croo verduidelijkt in VTM Nieuws dat het inderdaad niet de bedoeling is om de grens over te gaan voor een dagje uit. “De openstelling van de grenzen beperkt zich tot twee zaken”, legt De Croo uit. Enkel wie op familiebezoek gaat of wie dicht bij de grens woont en aan de andere kant boodschappen wil doen, mag de grens over, klinkt het. De Croo begrijpt dat het voor velen aantrekkelijk kan zijn om in Nederland van een terras te genieten, maar vraagt nog even geduld. “Binnenkort gaan ook bij ons de terrasjes weer open”, stelt de minister gerust.

Coronabelasting

De minister van Financiën licht verder nog een aantal economische maatregelen toe, waarmee de regering de economie wil ondersteunen. “We staan voor een moeilijke situatie. Medisch gaan de zaken eerder goed, maar economisch staan we nog maar aan het begin”, zegt De Croo. Onder meer het uitstel van betaling voor belastingen zal worden verlengd tot het einde van het jaar, en ook aan de banken wordt gevraagd om het uitstel van betalingen van leningen te verlengen, klinkt het.

De Open Vld-minister is niet te vinden voor een ‘coronabelasting’, zoals de Nationale Bank eerder heeft voorgesteld. “We gaan de werkende mensen of de KMO’ers die er bovenop proberen te raken, die mensen die nu aan het spartelen zijn, toch geen belasting opleggen. Dat zou economisch gezien het slechtste zijn dat we kunnen doen”, aldus De Croo.

