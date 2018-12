De Croo legt bal opnieuw in het kamp van N-VA: “Stop met het verbale steekspel” KVE ADN

15 december 2018

10u18

Bron: Belga 9 De federale regering kan nog uit de impasse geraken als premier Charles Michel en N-VA-voorzitter Bart De Wever afspraken kunnen maken over "wat nog mogelijk is". Dat heeft Open Vld-vicepremier Alexander De Croo gezegd in De Ochtend. De Croo roept N-VA wel op om het "verbale steekspel" te stoppen en "de hervormingen samen af te werken". Van vervroegde verkiezingen wil De Croo ook niet weten. "Dat speelt recht in de kaart van Elio Di Rupo.” Ook vicepremiers Didier Reynders (MR) en Kris Peeters (CD&V) zien in vervroegde verkiezingen niet de oplossing.

Als premier Charles Michel van N-VA de steun wil krijgen voor zijn oranje-blauw minderheidskabinet, dan zal hij naar de pijpen van de N-VA moeten dansen. Dat is samengevat de boodschap van verschillende N-VA-kopstukken de afgelopen 24 uur. Zowel N-VA-voorzitter Bart De Wever als gewezen N-VA-vicepremier Jan Jambon noemen Michel zelfs "de marionet" van de N-VA.

Elio Di Rupo

Open Vld-vicepremier Alexander De Croo betreurt het "verbale steekspel" van de N-VA. Hij legt ook meteen de bal terug in het N-VA-kamp. Het is volgens De Croo aan hen om te tonen of ze het werk van de voorbije 4,5 jaar willen afwerken. "Anders kiest de N-VA voor verkiezingen", zo zei hij in De Ochtend op Radio 1. "Voor mij niet gelaten, maar wie je daar het meest blij mee maakt is Elio Di Rupo".



Volgens De Croo is er nog wel een eenvoudige manier om uit de impasse te geraken. "We moeten op een constructieve manier rond de tafel gaan zitten en afwerken wat we begonnen zijn. Ik kan me niet inbeelden dat de N-VA eerst wegloopt uit de regering en dan ook nog eens zou weglopen van de hervormingen die ze samen met ons hebben ingezet", legt De Croo uit.

“Marionet”

Maar dan moet N-VA wel stoppen met Michel een "marionet" te noemen. "Als men het gevoerde beleid belangrijk vindt, moet men stoppen met het soort retoriek waarmee men elkaar de duvel wil aandoen", aldus De Croo. De oplossing is dat premier Michel en De Wever elkaar bellen en "van elkaar begrijpen wat nog mogelijk is".

“Hoofd koel houden”

Ook vicepremiers Didier Reynders (MR) en Kris Peeters (CD&V) zijn tegen vervroegde verkiezingen, zo bleek bij hun aankomst aan de ambtswoning van de premier voor overleg met de Groep Van Tien.

Kris Peeters riep op het hoofd koel te houden. “Vervroegde verkiezingen zijn niet de oplossing om iets te doen aan de verhoging van de koopkracht, de armoedebestrijding of het verhogen van de lonen”, stelde hij. “Ik weet niet of het een goed idee is om van migratie de prioriteit te maken”, antwoordde hij op de eis van de N-VA om het migratiepact alsnog af te wijzen”. Peeters wees erop dat de arbeidsdeal voor 95 procent afgerond is. De degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen is klaar; het is nu aan de premier uit te maken of hij daar verder aan kan werken, aldus de CD&V-vicepremier.

Dossier per dossier

Voor Didier Reynders zorgen vervroegde verkiezingen voor instabiliteit. Dan wordt het ook onmogelijk iets te doen aan de verhoging van de koopkracht, de begroting goed te keuren of stappen te zetten inzake klimaat. Hij pleitte ervoor om dossier per dossier te bekijken en te proberen om een meerderheid te vinden. Premier Michel praat daarvoor met alle oppositiepartijen, aldus Reynders.

