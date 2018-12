De Croo: "Ik ben niet van plan het land te splitsen" jv

19 december 2018

09u26

Bron: belga 4 Vicepremier Alexander De Croo maakte vanochtend voor de start van het overlegcomité bij premier Michel in zijn ambtswoning aan de Lambermont nogmaals duidelijk dat vervroegde verkiezingen niet aan de orde zijn: "Ik ben niet van plan het land te splitsen."

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) liet vanochtend als enige verstaan dat er wel naar vervroegde federale verkiezingen moet worden toegewerkt. Een mening die niet gedeeld wordt.

“Ik denk dat over een periode van acht maanden tussen oktober en mei twee verkiezingen eerder beter is dan drie. We moeten niet overdrijven door ons land in een verkiezingskoorts te steken gedurende acht maanden. De bedoeling van de N-VA is voorbije dagen duidelijk geworden als je goedkeuring van de begroting laat afhangen van het stemmen van een grondwetsartikel dat leidt tot het confederalisme en het splitsen van het land. Die mening deel ik niet", verduidelijkt De Croo.

De situatie die ertoe heeft geleid dat het land nu een regering in lopende zaken kent, is voor de vicepremier van Open Vld duidelijk. "Ten eerste is er de N-VA die voor tweede keer op twee weken tijd van mening verandert over iets waar een akkoord over is. Dat was het geval over het migratiepact en nu over de begroting", stelt De Croo. "De socialistische partijen hebben dagen aan een stuk aangekondigd dat ze die motie zouden neerleggen en dat is hun verantwoordelijkheid. De premier heeft duidelijk gemaakt wat de sociale accenten zijn.”

Zwartepietspel

Velen wezen dinsdag na het ontslag van premier Michel naar een tweet van Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten. Die zou ervoor gezorgd hebben dat de socialistische partijen de uitgestoken hand van premier Michel niet hebben aanvaard.

“Als je dagen aan een stuk zegt dat je de motie indient en de socialistische partij al aan hun reactie op de banken laat blijken dat ze er niet willen op ingaan, dan is dat een zwartepietspel. Je kan niet dagen aan een stuk zeggen dat je iets gaat doen en er dan niet op ingaan. Ik neem niemand iets kwalijk, maar op een bepaald moment moet je serieus blijven”, vindt De Croo.

Hij voegt er wel aan toe dat de regering in lopende zaken moet zorgen dat “er geen ontsporing is en budgettair geen fouten mag maken. We moeten zorgen dat we de mensen meer netto-inkomen geven en die goede maatregelen die we beslist hebben in de praktijk kunnen komen.”