De Croo I is meest diverse regering ooit, en dat zal mogelijk weerspiegeld worden in het beleid

Philippe Ghysens

02 oktober 2020

07u20

4

De regering-De Croo is de meest diverse ooit en dat belooft zich te laten voelen in het beleid. Net zoals voor het eerst evenveel vrouwen als mannen dingen naar de eretitel van 'Slimste Mens ter Wereld', is ook binnen de federale ploeg de verdeling 50/50. Dat is een primeur, met zelfs op een mannenbastion als Defensie een dame.