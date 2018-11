De Croo houdt druk op ketel: “Extreemrechts probeert debat over VN-migratiepact op te stoken” Redactie

19 november 2018

21u21

Bron: VRT, Belga 0 Alexander De Croo (Open Vld), vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking, vindt dat ons land het VN-migratiepact absoluut moet ondertekenen. “De tekst is niet bindend, maar die tekst is wel belangrijk.”

Eerder op de dag had N-VA nog maar eens laten weten het VN-migratiepact “zeer problematisch” te vinden. Dat maakten de Vlaams-nationalisten bekend na hun partijbureau deze ochtend. Wat dat betekent voor het standpunt van de federale regering, is nog niet helemaal duidelijk.

“Niets veranderd”

De rest van de dag deden N-VA, CD&V en premier Charles Michel (MR) er het zwijgen toe. Open Vld deed dat bij monde van vicepremier Alexander De Croo niet. Zijn partij blijft volmondig achter het VN-migratiepact staan, zo zei hij in het tv-programma ‘Terzake’. “Ik denk dat we de voorbije jaren voldoende getoond hebben dat geen enkel land dit individueel kan. Als we dit willen oplossen, zullen we moeten samenwerken.”



“We hebben de voorbije twee jaar samen in de regering aan die tekst gewerkt”, aldus de vice-premier. “In september heeft de premier bij de Verenigde Naties gezegd dat we deze tekst zullen goedkeuren, in naam van de regering. Ten opzichte van september is er niets veranderd. De tekst is nog altijd dezelfde en de partijen die in de regering zitten, zijn nog altijd dezelfde. Het enige dat veranderd is, is dat extreemrechts in heel Europa probeert deze zaak op te poken. De vraag is: willen we ons beleid op het gebied van asiel en migratie laten bepalen door extreemrechts?”

Niet-bindende tekst

De minister maakt zich sterk dat het migratiepact “geen enkel gevolg heeft voor de manier waarop wij het beleid bepalen voor wie in ons land komt”. Bij N-VA leeft de vrees dat de tekst, ondanks het niet bindende karakter, toch juridische gevolgen zou hebben. “Ik hoop dat iedereen het hoofd nu koel houdt, teruggaat naar de tekst en zich niet laat ophitsen door wat extreemrechts daarvan maakt.”