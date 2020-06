De Croo: "Hopelijk mag vanaf 8 juni bijna alles, mits veiligheidsmaatregelen” TTR

03 juni 2020

09u00

Bron: Radio 1, belga 18 Vicepremier en minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) hoopt dat de beslissingen die de Nationale Veiligheidsraad vandaag neemt, ervoor zullen zorgen dat vanaf 8 juni bijna alles weer toegestaan is, mits het respecteren van de veiligheidsmaatregelen in het kader van de coronapandemie. Een aantal zaken, zoals het laten doorgaan van massa-evenementen, zal nog niet mogelijk zijn, zei De Croo in 'De Ochtend’ op Radio 1.



"Eigenlijk komen we in een andere fase", legde De Croo uit. "Tot nu toe hebben we geprobeerd om vast te leggen wat wel mocht, de rest mocht dan niet. Ik denk dat we nu op een moment zitten dat je die logica kunt omkeren en dat je kunt zeggen: als je de algemene regels van social distancing, handhygiëne en het gebruik van mondmaskers in bepaalde situaties volgt, mag vanaf 8 juni hopelijk alles, behalve een aantal zaken."

"Dat maakt het voor het publiek veel logischer. We moeten niet denken over wat mag en wat niet", aldus De Croo. De minister denkt dan ook dat de regels van de 'bubbels' wat versoepeld zal worden. Ook rond de heropstart van de horeca worden wellicht knopen doorgehakt. “Het evenwicht tussen medische veiligheid en economische leefbaarheid” blijft moeilijk te vinden, zegt De Croo. “Het is niet de bedoeling dat als mensen hun zaak openen, ze in een situatie van armoede terechtkomen.”

Een voorbeeld van iets wat volgens De Croo wellicht nog niet zal mogen, is de organisatie van massa-evenementen.

Voorzichtigheid

“We hebben het allemaal samen goed gedaan, dus is het logisch dat er een aantal dingen worden versoepeld”, zegt De Croo. “De belangrijkste boodschap is: we hebben het in eigen handen. We hebben het goed gedaan, laten we dat de komende weken ook zo doen.” De minister benadrukt dat we nog steeds voorzichtig moeten blijven.

De Nationale Veiligheidsraad zit vanaf 9 uur samen. De Croo verwacht dat die in de loop van de namiddag of de vooravond afgelopen zal zijn.

