De Croo heeft geen recht op 570.000 euro, maar op 234.000 euro

03 juni 2019

16u20

Bron: Belga 0 De berekening van de uittredingsvergoeding gebeurt volgens de regels van het laatste parlement waar de politicus heeft gezeteld. Dat bevestigt een verantwoordelijke binnen de diensten van de Kamer. Dat zou betekenen dat Herman De Croo (Open Vld) bij zijn vertrek recht zou hebben op maximaal 234.000 euro en geen 570.000 zoals hij gisteren stelde. Bovendien liet hij vorig jaar al weten dat hij zijn vergoeding niet zou opnemen en zou kiezen voor zijn pensioen.

De uittredingsvergoedingen voor parlementsleden werden een tijdje geleden aan banden gelegd. Het Vlaams parlement scherpte de regels enkele maanden geleden nog aan. Voortaan geldt voor elk Vlaams parlementslid een maximum van 24 maanden ofwel 234.000 euro. Voor alle duidelijkheid: dat bedrag wordt niet in één keer uitgekeerd, maar in maandelijkse schijven.

In de Kamer geldt eveneens een plafond van 24 maanden, maar is er wel nog een uitzondering voor de 'anciens'. Zij kunnen aanspraak maken op een maximumplafond van 48 maanden. Concreet gaat het dus om een brutobedrag van grosso modo 9.000 euro (vergoeding, forfait en pensioenbijdrage meegeteld) maal 48 maanden, wat neerkomt op zowat 436.000 euro.

Dewinter een hak zetten

De Croo, de nestor van de vaderlandse politiek, zei gisteren dat hij aanspraak kan maken op 570.000 euro. Door nog even te blijven zetelen en dus de langste staat van dienst te hebben, wil hij naar eigen zeggen echter vermijden dat Filip Dewinter (Vlaams Belang) de installatievergadering van het Vlaams parlement zou voorzitten. Door tegen de tweede vergadering zijn zitje over te laten aan de eerste opvolgster van zijn partij, laat hij dan wel die riante vergoeding schieten. De liberaal was echter sowieso al niet van plan dat bedrag op te nemen, zei hij in november vorig jaar al in Terzake.

Volgens de diensten van de Kamer heeft De Croo bovendien ook helemaal geen recht op dat bedrag van 570.000 euro. Het zijn immers de regels van het laatste parlement waar je zetelde die gelden, luidt het. En De Croo zetelt al sinds 2014 in het Vlaams parlement. En mocht hij al die tijd nog in de Kamer hebben gezeteld, dan nog zou hij niet aan 570.000 euro komen. Tenzij er bij een simulatie rekening is gehouden met bijzondere functies - De Croo is bijvoorbeeld acht jaar lang Kamervoorzitter geweest - en men zo aan dat bedrag is gekomen, oppert een verantwoordelijke binnen de Kamer.

Hoe hij dan zelf aan dat bedrag van 570.000 euro kwam? “De verantwoordelijke in de Kamer heeft dat voor mij eens uitgerekend en ik heb dat toen op een papiertje geschreven”, zegt hij tegen De Standaard.