De Croo: "Gent is geen nationale boksmatch" jv

11 oktober 2018

21u05

Bron: belga 0 In Gent heeft Open Vld op een slotcongres de laatste dagen van de campagne afgetrapt. Voormalig premier en lijstduwer Guy Verhofstadt kroont daar lijsttrekker Mathias De Clercq tot "de ware erfgenaam van paars" en haalt uit naar "zij die denken dat je een stad met tweets en spierballengerol kan besturen." Vicepremier Alexander De Croo wil de campagne afsluiten met toekomstplannen en "geen nationale boksmatch".

Gwendolyn Rutten vraagt een positieve boodschap. "Bij sommigen is het glas half vol, bij anderen half leeg. Wij zien een glas om te vullen." Wanneer daarop een glas in de stille zaal breekt schiet de Open Vld-voorzitter in de lach. "Maar dat glas is kapot." Ook Mechels burgemeester Bart Somers neemt het woord en erkent in Gent een economisch succesverhaal, zelfs in vergelijking met Mechelen, waar hij burgemeester is.

De Clercq legt dan ook een klemtoon op de economische gezondheid van Gent en het werk van de liberale schepenen in het paars-groene bestuur van Daniël Termont. "De departementen die wij in handen hebben, boeken resultaten", zegt De Clercq. "16.000 nieuwe jobs, een nieuwe sluis in Terneuzen en een historische havenfusie en een recordaantal starters", somt hij op.

Schepen Christophe Peeters roemt hij om de Gentse stadsfinanciën. "De volgende bestuursploeg erft een budget van 540 miljoen euro om te investeren, met de laagste belastingen van alle centrumsteden." Schepen Sofie Bracke bedankt hij voor de modernisering van de dienstverlening en de vereenvoudigde administratie. "Dit willen we doortrekken naar alle departementen want er is veel werk op het vlak van wonen en armoedebestrijding.

Maar lijstduwer Guy Verhofstadt zakte ook af naar Gent. "Een stad bestuur je niet met tweets en spierballengerol", zegt het Europees parlementslid. "Misschien is dat in Antwerpen zo, maar niet in Gent", voegt hij er nog aan toe.