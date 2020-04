De Croo geeft toe dat persconferentie onvoldoende was: “We zullen ervoor zorgen dat ze volgende keer beter is” NLA

25 april 2020

13u34

Bron: VTM Nieuws 34 Minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) geeft in VTM NIEUWS toe dat de persconferentie niet goed was. “We zullen ervoor zorgen dat die volgende keer beter is”, aldus De Croo.



In de felbekritiseerde persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad gisteren werden de nieuwe maatregelen aangekondigd. Die zullen zich in drie fases uitspelen: op 4 mei mogen niet-essentiële bedrijven opnieuw aan de slag en vanaf 11 mei alle handelszaken. Pas vanaf 18 mei wordt gekeken naar eventuele privé-bijeenkomsten.

Afspreken in winkel?

Hoewel een lek van het rapport van de GEES (de expertengroep die België uit de lockdown zal halen) eerst liet uitschijnen dat we vanaf 4 mei tien personen thuis zouden mogen uitnodigen, later werden dat er twee, kwamen er geen maatregelen voor sociaal contact aan bod. Vrienden en familie ontmoeten in de kledingwinkel kan dan wel. “Met mondmasker en de nodige afstand”, zegt De Croo.

“In de winkelstraten kan beter gecontroleerd worden of iedereen zich aan de regels houdt”, aldus De Croo. Daarvoor is een nauwe samenwerking met politie en burgemeesters nodig.

Kritiek op persconferentie

De persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad kwam er pas om 22 uur na een vergadering van 7,5 uur, waarvan de laatste drie uren besteed werden aan de PowerPoint. Dat kon op veel kritiek rekenen: té laat, té onduidelijk en té lang. De Croo erkent die kritiek. Een vast tijdstip waarop de persconferentie plaatsvindt, zoals dat in Nederland of Frankrijk wel het geval is, zou moeten kunnen.