De Croo bindt strijd aan met fake news avh

02 mei 2018

13u56

Bron: Belga 5 Minister van Digitale Agenda Alexander De Croo (Open Vld) bindt de strijd aan met fake news. Hij schakelt een expertengroep in en lanceert een burgerbevraging om tot gedragen voorstellen te komen. Dat kondigde hij vandaag aan tijdens een persconferentie in de Financietoren.

Een expertengroep met academici en journalisten zal tegen 25 juni voorstellen formuleren voor de aanpak van desinformatie of fake news. Daarnaast is de website www.stopfakenews.be gelanceerd. Daarop kan iedereen voorstellen formuleren en voorstellen van anderen beoordelen met "likes" en "dislikes". Tot slot is er op 17 mei een debat met stakeholders in BeCentral, de digitale campus in het station Brussel-Centraal.

"Vrije, kritische en diverse pers is essentieel"

"Waarom dit initiatief? Omdat een vrije, kritische en diverse pers essentieel is in een goed functionerende maatschappij", zegt De Croo. "Als dat niet zo is, komt het functioneren van onze democratie in het gedrang. Dat hebben we de voorbije jaren gezien met de beïnvloeding van verkiezingen in verschillende landen."

"We moeten daarbij een evenwicht vinden tussen het beschermen van de vrijheid van meningsuiting enerzijds en maatregelen tegen desinformatie anderzijds", aldus De Croo.

Mediawijsheid

Hij schuift drie manieren naar voor om fake news te bestrijden. "We moeten in de eerste plaats inzetten op mediawijsheid. We hebben mediawijsheid opgebouwd wanneer het aankomt op klassieke media, nu moeten we investeren in digitale mediawijsheid. Het is belangrijk dat mensen goed kunnen inschatten welke berichten plausibel zijn en welke niet."

"Daarnaast moeten we aan de socialemediaplatformen meer transparantie vragen. Het moet duidelijker worden wat gesponsorde berichtgeving is en wie daarvoor betaald heeft. Ten derde moeten we inzetten op factchecking. Ik denk bijvoorbeeld aan een Europees netwerk van factcheckers die snel kunnen nagaan of een bericht enige waarheid bevat."

De resultaten van de burgerbevraging en de expertengroep zullen resulteren in beleidsaanbevelingen, maar ze worden ook meegenomen naar het Europese niveau als input voor een Europese aanpak van fake news.