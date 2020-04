De Croo: “Bepaalde sectoren gaan langdurigere periode van sluiting tegemoet” mvdb Bron: Radio 1

23 april 2020

09u16 12 "Het wordt een marathon voor ons allemaal, maar in de horeca wordt het absoluut niet eenvoudig." Dat zei Open Vld-vicepremier Alexander De Croo in ‘De Ochtend’ op Radio 1.

“We hebben maatregelen genomen om bedrijven erdoor te helpen, maar het zou kunnen dat bepaalde sectoren een langdurigere periode van sluiting tegemoet gaan. Dan zullen we kijken welke bijkomende maatregelen we moeten nemen." De exit zal gefaseerd en gecontroleerd zijn, aldus De Croo vandaag.

Het laatste dat we willen, is dat het op de Meir opnieuw koppen lopen zou zijn Minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld)

“Als er een exit komt, betekent dat niet dat alles dan achter de rug is. Het virus kan nog altijd in alle hevigheid terugkomen. Het laatste dat we willen, is dat het op de Meir opnieuw koppen lopen zou zijn, dat kunnen we vandaag niet doen."



De Nationale Veiligheidsraad komt morgen samen. “Een goede communicatie zou vrijdag zijn dat men heel duidelijk aangeeft wat er op korte termijn gebeurt en aangeeft wat de voorwaarden zijn om naar de volgende stappen in de versoepeling te gaan." Het lek van het eerste rapport van de experts heeft volgens hem weinig schade aangericht. "Het is jammer dat het gelekt is, maar degene die dacht dat hij of zij de uitkomst van de beslissing zou kunnen beïnvloeden, vergist zich."

