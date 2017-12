De Croo: "Als vennootschaps­belasting onoverkomelijk gat in begroting slaat, dan moeten we dat herbekijken" IVI

"Als de Nationale Bank woensdag zegt dat de vennootschapsbelasting een gat in de begroting zal slaan dat onoverkomelijk is, dan moeten we dat natuurlijk herbekijken." Dat heeft minister Alexander De Croo gezegd in De Zevende Dag. De Open Vld-minister voegde er wel meteen aan toe dat de kwestie ook niet "op een apothekersweegschaal" moet afgewogen worden.

De Nationale Bank neemt de budgetneutraliteit van de hervorming van de vennootschapsbelasting onder de loep. Maar wat als blijkt dat de geplande verlaging niet budgetneutraal is? "Ik denk dat we goed moeten kijken naar wat de impact daarvan is op het budget", aldus De Croo.

"Ik pleit ervoor om dat niet met een apothekersweegschaal te doen. Want als we een hervorming doen van de vennootschapsbelasting, waarom doen we dat? We doen dat omdat we graag een effect willen hebben, en dat effect moet bijvoorbeeld zijn dat onze bedrijven meer mensen aanwerven en dat we investeren."

Volgens De Croo mag je de hervorming van de vennootschapsbelasting ook niet "statisch" bekijken. "Je moet ook kijken naar het gedragseffect. Als dat gedragseffect is dat er meer geïnvesteerd wordt, dat er meer groei is, dat er meer jobs gecreëerd worden en dat er daardoor meer belastingen worden betaald, dan vind ik dat je dat dynamisch moet bekijken en niet op een apothekersweegschaal."

"Maar als de Nationale Bank zou zeggen dat de hervorming van de vennootschapsbelasting een gat in de begroting zou slaan dat onoverkomelijk is, dan moet dat wel herbekeken worden," aldus De Croo. "Maar laten we toch ook kijken naar de langetermijneffecten van een hervorming van een vennootschapsbelasting", pleitte hij.