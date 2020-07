De Croo: “Akkoord over Amerikaanse douanecontroles op Brussels Airport” TTR

22 juli 2020

09u58

Bron: belga 0 België heeft vorige week een akkoord gesloten met de Verenigde Staten over een ‘preclearance’-systeem voor de vluchten naar de Verenigde Staten. Dat heeft minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) gezegd in ‘De Ochtend’ op Radio 1. Dertig Amerikaanse douaniers zullen daarvoor in Brussel gestationeerd worden.

Bedoeling van de ‘preclearance’ is dat de Amerikaanse douane de controle van documenten of verrichtingen met betrekking tot immigratie dan op Belgische in plaats van op Amerikaanse bodem uitvoert. Op die manier wordt de controleprocedure voor reizigers naar de VS vergemakkelijkt.

De ‘preclearance’ zal volgens De Croo de luchthaven van Zaventem aantrekkelijker maken. "Amerikaanse vluchten zorgen voor een voeding van het Afrikaanse netwerk waar Brussels Airlines zo sterk in is", zei De Croo, die in ‘De Ochtend’ tekst en uitleg gaf over het reddingsplan van de luchtvaartmaatschappij. Dat moet leiden tot winstgevende groei voor Brussels Airlines.

De procedure van ‘preclearance’ bestaat in Europa enkel nog maar in Ierland, aldus De Croo nog.