De Crem: "Zevenhonderd interventies in stembureaus"

26 mei 2019

17u10

Bron: Belga, Twitter 0 Er zijn tijdens de stembusgang vandaag 700 interventies geweest voor problemen in de stembureaus. De helft van de problemen kon telefonisch opgelost worden, in de andere gevallen ging een mobiele ploeg ter plaatse. Dat meldt minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) op de microblogsite Twitter.

Meer dan 8 miljoen Belgen brachten vandaag hun stem uit. Alle bureaus openden tijdig. Er vonden 700 interventies plaats waarvan de helft telefonisch en de helft via een mobiele ploeg werden opgelost. Dank aan de vele medewerkers die vandaag present zijn. #VK19 #kies19 pic.twitter.com/Cy49QSmIMW Pieter De Crem(@ pieterdecrem) link

Meer dan acht miljoen Belgen brachten vandaag hun stem uit, aldus De Crem. In een derde van de gemeenten in België, 185 van de 581, werd elektronisch gestemd. In Vlaanderen stemden 157 gemeenten elektronisch, de 143 anderen brachten op papier hun stem uit.

In de “cockpit’ van de FOD Binnenlandse Zaken werd alles op de voet opgevolgd door een team van ongeveer twintig mensen. In totaal gingen 240 technici op pad om alles in goede banen te leiden.

In verschillende gemeenten waren er problemen. Zo waren er omstreeks 10.30 uur nog 83 interventies bezig. “Op 31.000 computers is dat heel weinig”, reageerde Peter Grouwels, woordvoerder van de FOD Binnenlandse Zaken, vanmiddag.