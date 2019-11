De Crem wil N-VA'er aan zet: "Opdracht Magnette lijkt aan einde van bobijn gekomen” TT

29 november 2019

10u16

Bron: Belga 4 Na Open Vld reageert ook minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) afwijzend op de informateursnota van Paul Magnette. Een aantal punten uit die tekst zijn voor de christendemocraten onbespreekbaar. De Crem heeft ook de indruk dat de opdracht van de PS-voorzitter stilaan "aan het einde van de bobijn" is gekomen en oppert dat het tijd is om een N-VA'er het veld in te sturen.

"Iedereen is het er over eens dat de nota van Magnette geen basis kan zijn voor onderhandelingen". Op die manier maakte Kamerfractieleider Egbert Lachaert (Open Vld) gisteren duidelijk dat de violen bij de Vlaamse liberalen gestemd zijn. Dat gebeurde na de forse verklaringen van zijn partijgenoot Bart Somers over de vermeende onwil van N-VA om in een federale regering te stappen. Het leek op een opening richting een paars-groene coalitie, eventueel aangevuld met CD&V.

Maar ook bij CD&V plaatst men vraagtekens bij de nota van de informateur. "We hebben een aantal uitgangspunten waar we niet van afwijken", stelde De Crem in De Ochtend op Radio 1. Zo noemt hij een verlaging van de pensioenleeftijd onbespreekbaar. "De sociaal-economische herstelmaatregelen (van de regering-Michel, nvdr) blijven aangehouden", luidde het. Ook een soort van werkloosheidsvergoeding voor iemand die ontslag neemt in de privésector heet "totaal onmogelijk" te zijn.

Kostenplaatje

De Crem stelt zich ook vragen bij het kostenplaatje van de maatregelen. "Als die worden afgewenteld op het noorden van het land (...) dan denk ik dat men daar wel aan het eind van de bobijn zit", aldus De Crem. Het is ook duidelijk dat de parlementaire afhandeling van het abortusdossier CD&V zwaar op de maag ligt. Daarin vormen de paars-groene partijen, aangevuld met PVDA, de ruggengraat van een meerderheid om de wetgeving aan te passen.

Kandidaat-voorzitter Joachim Coens had al aangegeven dat het dossier voor hem een regeringszaak moet zijn en ook De Crem laakt de "bijzonder onrespectvolle manier waarop partijen die met ons willen onderhandelen over een eventuele regeringsvorming ons behandelen".

Als het van hem afhangt, moet nu N-VA een initiatief nemen of krijgen om de vorming van een regering op gang te brengen. Die piste wordt vandaag ook geopperd in een aantal kranten, waarbij dan de naam van voorzitter Bart De Wever valt. Binnen de partij wil men daar niet op reageren. De opdracht van informateur Magnette loopt tot 9 december, luidt het.