De Crem waarschuwt Belgen in buitenland die daar regels aan hun laars lappen: "Groot risico” Joeri Vlemings

28 juni 2020

19u39

Bron: VTM Nieuws 6 Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem betreurde in VTM Nieuws vanavond dat een zestigtal twintigers en dertigers gisteravond een lockdownparty hebben gehouden op de Antwerpse Meir. “Het zijn net zij die mogelijk zullen bijdragen tot een snellere stijging van de reproductiefactor naar 1", aldus de Crem. De minister riep ook Belgen in het buitenland op om daar de lokale maatregelen na te leven. Anders “nemen zij een groot risico”.



De Crem constateerde dat sommige mensen, na de heisa rond wat er zich vorige week op het Flageyplein in Elsene afspeelde, opnieuw in oude, slechte gewoontes hervallen. Hij doelde daarmee op de beruchte lockdownfeestjes. De verklaring daarvoor zocht hij in de overgang naar de volgende fase van de exitstrategie die op 1 juli zal aanvangen en die De Crem als “het nieuwe normaal” bestempelde. “We staan op een kruispunt, maar die lockdownparty’s kunnen écht niet.”

“We zijn op weg naar het nieuwe normaal, en die weg is een geasfalteerde weg, waarbij we heel duidelijk zeggen wat kan en wat niet kan”, verklaarde De Crem zich nader in VTM Nieuws. “Maar als men van die geasfalteerde weg afgeraakt, dan rijdt men gewoon in de gracht. De minister herhaalde nog eens dat iedereen die aan lockdownfeestjes deelneemt individueel een boete van minstens 250 euro krijgt en dat wie hervalt, zelfs een gevangenisstraf riskeert.

Verwerpelijk gedrag op spoed

De Crem kwam ook terug op het trieste nieuws dat zorgpersoneel op de spoeddienst in Knokke geen respect geniet van jongeren die er worden binnengebracht. De minister noemde dat gedrag “verwerpelijk” en wees erop dat ziekenhuizen altijd gemachtigd zijn om een beroep te doen op de politie, die eventueel kan overgaan tot verwijdering van de amok makende patiënten.

De minister van Binnenlandse Zaken sloot verder niet uit dat mondmaskers alsnog verplicht zouden worden voor klanten in winkels, als het reproductiecijfer dat zou vereisen. Die zogenaamde R-waarde bepaalt hoeveel andere mensen iemand die zelf Covid-19 gemiddeld besmet. Hij zit daarmee op dezelfde golflengte als minister van Volksgezondheid Maggie De Block.

Waarschuwing voor Belgen in buitenland

Tot slot waarschuwde Pieter De Crem landgenoten die naar het buitenland gaan om ook daar de lokale coronamaatregelen strikt na te leven. Hij liet verstaan dat wie dat niet doet, een “groot risico neemt” en niet op veel steun van de Belgische overheid moet rekenen. Hij waarschuwde dat overtreders ook in het buitenland boetes en arrestatie riskeren.