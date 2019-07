De Crem tot Van Langenhove: “Gefaald beleid? Zeg dat op partijcongres, niet hier in de commissie” SVM

16 juli 2019

12u13

Bron: Belga 16 Ontslagnemend minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) is bereid overleg te plegen met de lokale besturen over bijkomende maatregelen in de strijd tegen overlast in publieke zwembaden of recreatiedomeinen. "In dit geval is willen ook kunnen", verklaarde De Crem in een druk bijgewoonde zitting van de Kamercommissie Binnenlandse Zaken. Toen Dries Van Langenhove “het gefaalde beleid” aankaartte, werd de toon wat bitsiger. “U mag dit doen op een partijcongres, maar niet hier in de commissie”, klonk het.

De reden voor de hoge opkomst was dubbel: de commissie Binnenlandse Zaken geldt sowieso als een van de belangrijkste commissies omdat er vaak veiligheidsthema’s behandeld worden. Nu wordt ze ook nog eens voorgezeten door Vlaams Belanger Ortwin Depoortere. Daarnaast was er veel aandacht voor de vraag van zijn partijgenoot Dries Van Langenhove. De oprichter van het extreemrechtse Schild & Vrienden zette "de overlast van allochtonen in de recreatiegebieden en openluchtzwembaden” op de agenda.

Beide landstalen

Erg spectaculair verliep de zitting echter niet. Depoortere beloofde -in beide landstalen- zijn best te zullen doen om in alle sereniteit een objectieve voorzitter te zijn voor alle partijen. Van Langenhove viseerde meermaals de "allochtone jongeren" en had het over "zwembadterreur”. Hij wilde weten op welke manier de daders langdurig geweerd kunnen worden uit de recreatiedomeinen.

De Crem veroordeelde elk soort overlast "op plaatsen die een oase van rust en ontspanning zouden moeten zijn”. Hij merkte echter op dat in de eerste plaats de uitbaters en de lokale overheden bevoegd zijn om op te treden.

“Niet hier in de commissie”

De minister gaf nadien een overzicht van de maatregelen die genomen kunnen worden. Zo kunnen privébewakers ingezet worden die toegangscontroles mogen verrichten. Als ze daders op heterdaad betrappen, mogen ze hen vasthouden tot de politie komt. Daarnaast zijn administratieve maatregelen mogelijk, denk maar aan een plaatsverbod zoals in Oostende. Indien nodig wil de minister overleg plegen met de lokale besturen over extra mogelijkheden.

Van Langenhove was niet onder de indruk van het antwoord van de minister. Hij vond dat De Crem het probleem niet durfde benoemen en te gemakkelijk naar de lokale besturen en uitbaters keek. In een adem haalde hij ook het "gefaalde veiligheids- en migratiebeleid" aan. De Crem liet zich echter niet uit het lood slaan. “U mag dit doen op een partijcongres, maar niet hier in de commissie", besloot de CD&V'er.