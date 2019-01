De Crem toch lijsttrekker voor CD&V DDW

22 januari 2019

16u56 0 Pieter De Crem zal dan toch de Oost-Vlaamse Kamerlijst trekken voor CD&V. “Er is nood aan een daadkrachtig beleid van rechten en plichten”, zegt hij.

Voor nieuwjaar maakte de titelvoerende burgemeester van Aalter nog bekend dat hij na 26 mei zou stoppen met nationale politiek, maar zijn onverwachte promotie van staatssecretaris voor Buitenlandse Handel naar Minister van Binnenlandse Zaken na het vertrek van N-VA uit de regering-Michel, heeft hem op zijn stappen doen terugkeren. Zeker nu Kris Peeters de wijk neemt naar Europa is de positie van De Crem versterkt binnen CD&V, al legt hij dat zelf iets anders uit.

“De politieke context is gewijzigd na het vertrek van N-VA”, luidt het in het ‘De Cremiaans’. “Ik merk hieromtrent groeiende ongerustheid bij onze gezinnen en ondernemers die zich zorgen maken over hun toekomst op korte en lange termijn. Hierbij is de vrees voor een zeer lange federale regeringsvorming reëel. Het is voor mij duidelijk dat er een absolute nood bestaat aan een verantwoordelijk en daadkrachtig beleid, gekaderd in een verhaal van rechten, maar ook duidelijke plichten.”

Partijvoorzitter Wouter Beke heeft De Crem al succes gewenst. “Hoewel je andere plannen had, vond je de veiligheid van de mensen te belangrijk om je plicht te ontlopen!”, schrijft Beke op Twitter. Joke Schauvliege trekt de Vlaamse lijst in Oost-Vlaanderen.