De Crem: “Spuwen naar agenten absoluut ontoelaatbaar en onbegrijpelijk”

30 maart 2020

13u04

Bron: Belga 12 Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) vindt het "absoluut ontoelaatbaar en onbegrijpelijk" dat mensen bewust spuwen of hoesten in de richting van politieagenten. "Wij willen dat daar op de strengst mogelijke manier tegen wordt opgetreden", klinkt het op zijn kabinet.

De voorbije dagen kwamen er meldingen binnen van mensen die bewust naar agenten spuwen of hoesten. Dat gebeurde veelal toen de agenten optraden in het kader van de handhaving van de strenge maatregelen tegen het coronavirus. Zo waren er verschillende incidenten in Aalst, Ninove en Antwerpen.

"Het is absoluut ontoelaatbaar en onbegrijpelijk dat onze politiemannen en -vrouwen die zich in de frontlinie begeven op een dergelijke manier door individuen worden behandeld", reageert minister De Crem. Zijn kabinet benadrukt dat het de agenten zo goed als kan probeert te beschermen en merkt op dat de algemene respons bij het grote publiek wel positief is. De minister vraagt op de "strengst mogelijke manier" tegen de coronaspuwers op te treden.

Celstraf tot twee jaar

Volgens een rondzendbrief van het college van procureurs-generaal kan iemand die rondbazuint dat hij besmet is, of opzettelijk in iemands richting hoest of niest, een gevangenisstraf van drie maanden tot twee jaar opgelegd krijgen. Wie opzettelijk op voedingswaren niest of hoest, kan zelfs vijf jaar cel oplopen.

