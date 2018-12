De Crem: “Sluit niet uit dat we volgende week in lopende zaken gaan” Arne Adriaenssens/Belga

16 december 2018

15u10

Bron: Belga 0 De verdeeldheid tussen de partijen van de voormalige regering Michel I blijft groot. In De Zevende Dag is kersvers minister voor Binnenlandse Zaken Pieter De Crem voorzichtig optimistisch. Vanuit N-VA klinkt enige bereidheid tot samenwerking in het parlement “maar we zijn niet bereid een blanco cheque te geven”.

“Er is heel wat werk aan de winkel, zoals de versterking van de rol van de burgemeester, wat mijn voorganger Jan Jambon (N-VA) heeft voorbereid”, antwoordde de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) vanmorgen in De Zevende Dag op de vraag of N-VA volgens hem uit is op vervroegde verkiezingen. Hij vertrouwt erop dat premier Charles Michel voorstellen op tafel zal brengen die de partijen toelaten verder te kunnen werken. “We moeten op zoek gaan naar een meerderheid, en ik kan me niet voorstellen dat N-VA zal stemmen tegen de voorstellen die Johan Van Overtveldt en Jan Jambon hebben uitgewerkt”, gaat de minister verder, “maar ik sluit niet uit dat we volgende week in lopende zaken gaan.”

Ook vanuit N-VA reageert men met voorbehoud. “We willen een aantal dossiers, die we mee vorm gegeven hebben, goedkeuren, maar zijn niet bereid een blanco cheque te geven”, zei N-VA-kamerlid Jan Spooren in datzelfde debat. Hij bevestigt wel dat een delegatie van zijn partij zaterdag samenzat met de premier om te kijken wat mogelijk is, nu de N-VA de regering heeft verlaten en de overblijvende coalitiepartners geen meerderheid meer hebben. “Er wordt gesproken, dat is een vooruitgang met vorige week”, reageerde Maggie De Block (open Vld).

Voor de N-VA moet premier Michel duidelijk maken welke koers hij met deze regering wil varen. Spooren maakt echter duidelijk dat er van ‘shoppen’ geen spraken zal zijn. Volgens hem was N-VA vier en een half jaar lang de trouwste coalitiepartner en zijn ze afgestraft op de ene keer dat ze dat niet waren. De Crem verzet zich hiertegen. Hij wijst erop dat het regeringsbeleid van de afgelopen jaren een verdienste is van alle vier de coalitiepartners: “het is een verkeerde indruk dat al het goede werk door één partij werd gevoerd.”

“Weinig brandweermannen”

Ook Groen-fractieleider Kristof Calvo is niet opgezet met de kaarten zoals deze nu liggen. De partij ontving geen tweede uitnodiging van de premier en betreurt dat. Calvo stelt duidelijk dat de partij niet geïnteresseerd is om de huidige coalitie te depanneren. Hij wijst erop dat een regering op iets gebaseerd moet zijn: “vertrouwen krijgen zal niet evident zijn, maar niet het vertrouwen vragen zal ook geen oplossing zijn. Vervroegde verkiezingen zouden voor ons niet slecht zijn, maar zouden niet goed zijn voor het land.” Zijn partij verwijt de N-VA dan ook oorlog te voeren. “Ik zie heel veel pyromanen, maar weinig brandweermannen.”

