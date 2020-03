De Crem: “Politie zal toezien op de naleving van de maatregelen” ttr

Bron: De Ochtend 0 Het openbare leven wordt vanaf deze middag 12 uur zo goed als volledig stilgelegd. De verstrengde maatregelen in ons land houden onder meer in dat alle niet-essentiële zaken sluiten. Enkel supermarkten, apotheken en krantenwinkels blijven open. De nieuwe regels gelden tot en met 5 april. “De politie zal toezien op de naleving van deze maatregelen”. Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) tijdens ‘De Ochtend’ op Radio 1.

Burgers moeten thuisblijven en het contact met de buitenwereld maximaal vermijden. Verplaatsingen naar het werk zijn toegelaten. Ook essentiële verplaatsingen kunnen nog: naar de voedingswinkel, de apotheek, het benzinestation, de bank, de post, de dokter en om mensen in nood te helpen. Andere verplaatsingen dienen te worden beperkt. “Mensen proberen te kijken wat wel en niet kan, maar over de meeste maatregelen bestaat geen twijfel. Blijf thuis”, zegt minister De Crem op Radio 1. “Als men om de een of andere reden niet thuis kan blijven, zoals een dringende persoonlijke reden of omdat men binnen een van de essentiële sectoren werkt, dan moet men zich houden aan de afstandsregel van 1,5 meter.”

Thuiswerken wordt de regel, maar wat bijvoorbeeld met huishoudhulpen of bouwvakkers? “Indien er niet-dringende bouwwerken zijn, dan stelt men die beter uit”, verduidelijkt De Crem. “Als die werken toch moeten gebeuren, dan is de afstandsregel van 1,5 meter van toepassing. De bevoegde diensten zullen hierop toezien. De politie kan op de werf komen om te kijken of de werken noodzakelijk zijn en om te controleren of de afstandsregel wordt gerespecteerd.” Bedrijven die hun werknemers nodeloos toch verplichten om naar het werk te komen, riskeren een fikse boete. Deze regels gelden niet voor sectoren die een essentiële dienst verlenen.

Minister De Crem wees er nog op dat iemand die actief is in een cruciale sector, maar die niet kan telewerken, niet zomaar kan weigeren te gaan werken. “Dat zal alleen kunnen via de geëigende weg, dus via een doktersbriefje. Zich vrijwillig onttrekken in een van die sectoren zonder ziek te zijn, zal niet gaan”, aldus De Crem.

Legitimatie

“Er is een grote politiecapaciteit van meer dan 52.000 mensen. Zij worden ingezet om te controleren of de maatregelen worden nageleefd. Die zijn immers afdwingbaar, niet vrijblijvend. Indien de maatregelen niet worden gevolgd, dan zal er streng opgetreden worden. Een vaststelling, een boete en uiteindelijk zelfs vervolging”, stelt De Crem. “Indien er gecontroleerd wordt, en dat zal gebeuren, dan moet men zich kunnen legitimeren. Bijvoorbeeld mensen die in een elektriciteitscentrale werken, moeten kunnen bewijzen dat ze op weg zijn naar hun werk. Dat geldt ook voor militairen bijvoorbeeld. Het militaire paspoort zal op verzoek voorgelegd moeten worden om te bewijzen dat men op weg is naar het werk. De burgerzin die we overal zien, zal mensen zeker niet laten schrikken als hen gevraagd wordt dat te doen.”

Veel mensen vragen zich af of ze nog een wandeling mogen maken in het gezelschap van een familielid of vriend(in). “Dat kan, maar ook hier is social distancing van toepassing”, zegt De Crem. “Er is een samenscholingsverbod, maar dat staat buiten het gezin. Wanneer een gezin een wandeling maakt, kan hen bijvoorbeeld wel gevraagd worden om zich te legitimeren om te bewijzen dat men een gezin vormt.”

Economische schade

Werkgeversorganisatie Voka raamt de economische schade door het coronavirus op 16 miljard euro. Topman Hans Maertens vraagt daarom extra steunmaatregelen. In De Ochtend op Radio 1 merkte minister De Crem op dat de federale overheid al 1 miljard euro extra heeft aangekondigd via een interdepartementale provisie, terwijl ook de regio’s maatregelen hebben vooropgesteld.

De Crem concludeert “dat er economische schade zal zijn”. “Ook de dioxinecrisis had financiële gevolgen, net als de vogelgriep en de varkenspest”, klinkt het. “We zitten in een uitzonderlijke toestand. Dat vergt uitzonderlijke maatregelen. We zijn niet alleen op de wereld, ook in andere landen is de financiële impact groot. Op een bepaald moment zal de epidemie voorbij zijn. Dan moeten we ervoor zorgen dat we onze economische plaats opnieuw kunnen innemen. De volksgezondheid komt op plaats nummer één, de economie op twee.”

Hier kunt u alle strengere maatregelen op een rij vinden.

