De Crem pleit voor nultolerantie bij geweld tegen politie LH

10 juni 2020

17u33

Bron: Belga 0 Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) ziet op korte termijn in nultolerantie de oplossing tegen geweld tegen politiemensen, "wat men er ook bij de politie over zou zeggen". Dat heeft De Crem verklaard in de bevoegde Kamercommissie. Hij benadrukte ook dat het om een breder maatschappelijk probleem is, dat de politie niet alleen kan oplossen.

In de Kamer vond een minidebat plaats over de verschillende geweldplegingen tegen agenten van de voorbije weken. De minister herhaalde dat voor het fenomeen geen plaats is in onze samenleving en dat de politie in hem steeds een partner zullen vinden.

Op korte termijn pleit De Crem voor nultolerantie, al is niet iedereen bij de politie daar een grote voorstander van, zo liet hij verstaan. De Crem heeft in die optiek versterking beloofd aan de politiezone Brussel-Zuid. En hij herhaalde zijn pleidooi voor een eengemaakte politiezone voor heel Brussel, wat voor De Crem gerust op tafel mag liggen bij de toekomstige regeringsonderhandelingen.



In 2018 werden 12.378 feiten van geweld tegen de politie geregistreerd, een jaar nadien waren dat er 11.865. De meeste klachten hebben betrekking op weerspannigheid en smaad.

Lees ook: Belgian Network for Black Lives: “Niet logisch dat jongeren zo hardhandig werden aangepakt” (+)