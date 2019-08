De Crem: “Partijprogramma PS staat haaks op wat we in Vlaanderen willen”

20 augustus 2019

Bron: Radio 1

Dat de vorming van een federale regering geen evidentie zal worden, is al even duidelijk. Volgens Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) staat het “partijprogramma van de PS haaks op de realiteit die wij in Vlaanderen willen”. Dat zei De Crem in ‘De Ochtend' op Radio 1.