De Crem over verbod op bezoek aan tweedeverblijven: “Duidelijk dat mensen er geen afstand van elkaar kunnen houden” kv

03 april 2020

19u44

Bron: VTM Nieuws 1 Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) lichtte vandaag in VTM Nieuws toe waarom mensen zich momenteel niet naar hun tweedeverblijven mogen begeven. Op die beslissing en het strenge politieoptreden tegen mensen die dat toch nog doen, komt zowel vanuit burgers als uit politieke hoek veel kritiek.



De regels zijn zo streng “om de heel eenvoudige reden dat men zich in massa, in grote groepen, verplaatst naar bepaalde plaatsen waar men heel dicht met elkaar in contact komt, zoals de wandeldijken en de banken langs de wandeldijken”, aldus De Crem. Mensen kunnen bijgevolg niet op een veilige afstand van elkaar blijven.

Viroloog Marc Van Ranst zei eerder deze week dat hij er weinig graten in ziet om mensen naar hun tweedeverblijf te laten reizen, zolang men maar aan social distancing kan doen. Volgens De Crem is het echter duidelijk dat mensen dat niet doen. “Burgemeester Tommelein (Open Vld) van Oostende heeft zelf vastgesteld dat mensen dat niet respecteren. Het is een van de belangrijkste aanbevelingen die de federale regering heeft genomen in het begin van deze periode en we zullen dat ook moeten aanhouden”, klinkt het.



De strenge politiecontroles zijn een beslissing van een taskforce die al bestaat sinds 14 maart en waarin vertegenwoordigers van zowel de federale als lokale politie zitten. “Dit is eigenlijk iets wat al 14 dagen goed functioneert tot grote tevredenheid van burgemeesters, gouverneurs en de lokale politie”, aldus De Crem. “Er is op dit moment helaas geen andere mogelijkheid om de voorschriften en de beslissing van de regering te laten naleven.”

