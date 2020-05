De Crem over geweld tegen politie in Anderlecht: “Daders zullen vervolgd worden” TTR

24 mei 2020

13u42

Bron: VTM NIEUWS 14 Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) veroordeelt het geweld tegen de politie in Anderlecht. Tijdens een arrestatie afgelopen woensdag in de wijk Kuregem werden agenten aangevallen en belaagd . “Er is een nultolerantie”, zegt De Crem vandaag in VTM NIEUWS. De daders zullen voor de rechtbank komen en vervolgd worden, verduidelijkt de minister.

De politievakbond postte vrijdag een filmpje waarin geweld tegen twee agenten te zien is. Tijdens de arrestatie van de man kregen de agenten te maken met fysiek en verbaal geweld van omstaanders die de dader verdedigden. Eén van de agenten hield een hersenschudding en gebroken neus over aan het incident.

Minister De Crem heeft versterking voor de politiezone Brussel-Zuid beloofd. “We staan daar al ver mee”, zegt De Crem in VTM NIEUWS. “Ik heb contact opgenomen met de burgemeester, de politie en de getroffen agenten. Ik heb een van hen gezien. Er zijn dertig extra mensen in de politiezone Brussel-Zuid aanwezig. Dat is een eerste zaak.”

“Het tweede punt is dat er zich een grote problematiek van illegaliteit aankondigt. Er is geweld dat wordt uitgelokt via onder meer kleine diefstallen. We hebben al twee mensen onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Zij zullen voor de rechtbank komen en vervolgd worden. Ik zeg het nogmaals. Voor deze vorm van geweld is er geen plaats. Er is een nultolerantie. De opgedreven aanwezigheid van politie heeft de situatie in de juiste richting gebracht.”

