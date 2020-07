De Crem: “Niet hele land, wel kleine clusters afgesloten bij eventuele tweede lockdown” SPS

15 juli 2020

14u40

Bron: Belga 40 Een tweede lockdown, zoals we die in België gekend hebben, is niet meer haalbaar. Bepaalde clusters, zoals gemeentes of industrieterreinen, zouden wel afgesloten kunnen worden. Dat zei minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) aan VRT NWS.

Het volledige land zal volgens De Crem niet meer gesloten worden. "Er zijn veel redenen, maar het economische belang speelt daarin een belangrijke rol", aldus de minister. Een lockdown kan wel gebeuren in kleine clusters, zoals gemeentes waar een verhoogd aantal besmettingen is. Maar dat kunnen ook bepaalde industrieën, industrieparken, fabrieken of - in het slechtste geval - scholen zijn, klinkt het. Hij benadrukt wel dat de regering hoopt dat het niet zo ver zal komen.

Zorgwekkende toestand

De Crem (CD&V) zegt verder dat het nu nog te vroeg is om een versoepeling van de maatregelen aan te kondigen. “De maatregelen die we nu hebben, blijven aangehouden. De reproductiefactor stijgt. Steeds meer mensen steken elkaar aan. We zitten ook met een eerste golf van terugkomers van vakantie. Dat kan leiden tot meer gevallen.”



“We wachten de cijfers af om te zien of er versoepelingen kunnen komen”, vervolgt De Crem. “We zullen dat bekijken volgende week donderdag. Alles heeft te maken met de evolutie van de ziekte.”

“Er worden meer mensen getest. Daardoor zien we dat meer mensen besmet zijn. Het is een zorgwekkende toestand. Het beste wat we kunnen doen om een tweede golf te vermijden, is het respecteren van de maatregelen”, aldus De Crem.

“De leeftijdsgroepen met een stijging van het aantal gevallen is de groep tussen 20-29 en 50-59 jaar”, zegt De Crem. “De mogelijkheid bieden om meer sociale contacten te hebben, ligt aan de basis dat er een toename is bij de jongeren. Bij de vijftigers kan dit gaan om terugkeerders van vakantie. Ik hoop dat we de toename kunnen stabiliseren. Hou zo veel mogelijk afstand. Het menselijk contact is een echte verspreider.”

Lees ook: Sophie Wilmès wijst jongeren op hun verantwoordelijkheid: “Grote bijeenkomsten en feesten na sluitingstijd is gevaarlijk gedrag”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.