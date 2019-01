De Crem na rellen tijdens oudejaarsnacht: “Werkt die structuur van de Brusselse politie wel?” HA

02 januari 2019

11u20

Bron: Belga 37 Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) stelt zich vragen bij de planning van de politie na de rellen in verschillende Brusselse gemeenten op oudejaarsnacht. “Men moet beter voorbereid zijn op dergelijke evenementen. Zeker als men weet dat er vroeger problemen zijn geweest”, zei De Crem op Radio 1. De betrokken politiekorpsen wensen niet te reageren op de opmerkingen van de minister. Volgens het Brusselse parket verliep de oudejaarsnacht zelfs rustiger dan de voorbije jaren.

“In de planningsfase moet er beter gewerkt kunnen worden”, aldus De Crem. “De mensen op straat doen hun werk, (..) maar ik vraag mij af of de planningsstructuren wel werken. Ik ga nader bekijken wie wat deed en wie wat niet heeft gedaan.” De Crem pleit voor een harde aanpak. “We kunnen ons niet blijven verdrinken in overbodig en overtollig overleg. Er moet een harde aanpak komen, die verder gaat dan wat tot nu toe is gebeurd. De openbare orde waarborgen, is de kerntaak van de overheid.”

De minister belooft de nodige aandacht te besteden aan de aanwervingen, die in Brussel moeilijk lopen. “De rekrutering is al toegenomen. Vorig jaar hebben we 2.500 mensen gerekruteerd, dit jaar heb ik er 2.400 à 2.500 gepland.” Daarnaast wil De Crem een beleid ontwikkelen rond agressie tegen hulpdiensten.



De betrokken politiekorpsen wensen niet te reageren op de opmerkingen van de minister. “We kunnen enkel aanstippen dat we wel degelijk voorbereid waren op oudejaarsavond, en dat er ook ploegen van de federale politie op het terrein aanwezig waren”, klinkt het. “Het voorziene systeem heeft dus gewerkt. Verder kunnen we enkel vaststellen en betreuren dat een aantal jongeren dit jaar extreem gewelddadig is geweest.”

Volgens het Brusselse parket verliep de Oudejaarsnacht zelfs rustiger dan de voorbije jaren. “Met uitzondering van wat er in Sint-Jans-Molenbeek is gebeurd, weliswaar”, zegt Brussels parketwoordvoerder Gilles Dejemeppe. “Maar over heel Brussel zijn er minder incidenten gemeld, minder arrestaties verricht en minder mensen ter beschikking gesteld van het parket dan de voorbije jaren. Dat stellen we zelf vast en krijgen we ook te horen van de verschillende politiekorpsen.”