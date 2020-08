De Crem krijgt vragen over rellen aan kust: “U zat stil, u bleef oorverdovend stil, u liet ons stikken” LH

11 augustus 2020

09u39

Bron: Belga, Radio 1 18 De Kamercommissie Binnenlandse Zaken komt op dit moment bijeen om met bevoegd minister Pieter De Crem (CD&V) de situatie aan de kust te bespreken. Na de vechtpartij van zaterdag in Blankenberge en andere onregelmatigheden vroegen verschillende fracties om de commissie te laten samenkomen.



Het was ondervoorzitter Koen Metsu (N-VA) die gevraagd had om de commissie vervroegd samen te roepen. “Oostende, Blankenberge, Knokke,... Niet enkel de beelden zijn waanzinnig, maar vooral het gedrag bij bepaalde groepen jongeren kan niet langer door de beugel”, schreef hij zaterdagavond al.

“We worden geconfronteerd met een bepaalde situatie, een acuut probleem, en dat moeten wij nu de kop indrukken”, stelde Metsu in ‘De ochtend' op Radio 1. “Er heerst een gevoel van straffeloosheid. Ik denk dat wij enkel door harde maatregelen te nemen daar een antwoord op kunnen bieden. Het gaat over criminele feiten, over vechtpartijen en een volledig gebrek aan respect voor de politie”, stelt Metsu vast. “We kunnen wel blijven praten, maar die probleemjongeren moeten wij confronteren met zwaardere straffen", aldus Metsu nog. Hij denkt daarbij aan hogere geldboetes en een plaatsverbod voor de hele kust.

Volgens Barbara Pas (Vlaams Belang) zijn de incidenten van afgelopen geen geïsoleerd geval. Pas verwees ook naar een uitspraak van De Crem na de rellen in Anderlecht eerder dit jaar. “Dit is echte, georganiseerde criminaliteit en ik zal niet toelaten dat dit gebeurt en daarom extra middelen en mensen voorzien. En voor alle duidelijkheid: dit is de láátste keer dat we dergelijke zaken zoals geweld tegen de politie zullen zien”, zei De Crem toen. Pas eist daden om geweld tegen te gaan, maar wil tegelijk dat de “brave burger” niet de dupe is van die maatregelen. Daarnaast vraagt ze zich af of De Crem bereid is om een systeem van zwarte lijsten uit te werken zoals bij recreatiecentra en een strand -of een treinverbod voor diegenen die zich misdragen. Ook wil Pas dat De Crem een systeem uitwerkt met online registratie.

Ik begrijp dat lokale overheden aan de noodrem getrokken hebben, want op u moesten we zondag niet rekenen Björn Anseeuw (N-VA)

Volgens Björn Anseeuw (N-VA), naast Kamerlid ook schepen in Oostende, liep alles in zijn thuisstad gesmeerd door tal van maatregelen, maar gebeurde afgelopen weekend “het onvermijdelijke”. “De Vlaamse kust werd overspoeld door toeristen waar geen plaats voor is. Nochtans hebben we ruim op tijd aan de alarmbel getrokken”, klinkt het. “Waarom heeft u alles op zijn beloop laten gaan? Waarom hebt u dit niet voorzien? U zat stil, u bleef stil, oorverdovend stil, u liet ons stikken aan de kust", richt Anseeuw zich tot De Crem.

“Gelieve de middelen te voorzien om deze situatie te vermijden. Ik begrijp dat lokale overheden aan de noodrem getrokken hebben, want op u moesten we zondag niet rekenen. U bent niet verder gegaan dan de kustgemeenten te verbieden om de stations te sluiten.” Anseeuw roept De Crem op om onmiddellijk werk te maken van een aangepast vervoersplan voor de NMBS. Volgens zijn partijgenoot Yngvild Ingels moet er een plaatsverbod consequent toegepast worden voor relschoppers.

“Burgemeesters voelen zich in de steek gelaten”

Meryame Kitir (sp.a) wil ervoor waarschuwen om een hele groep niet over zelfde kam te scheren. De onregelmatigheden van afgelopen zaterdag mogen volgens Kitir “geen vrijgeleide zijn om een hele groep mensen te stigmatiseren”. Daarnaast wijst Kitir ook op het versnipperde beleid. “De lokale besturen hebben zich goed voorbereid, maar gezien de omstandigheden overstijgt dit de lokale besturen. Er was een eenheid van commando nodig. De burgemeesters voelen zich in de steek gelaten.” “Waarom beslist men niet dezelfde regels over de hele kust toe te passen?”, vraagt Kitir zich nog af.

Ook Jessika Soors (Groen) kaart het tekort aan leiderschap en coördinatie aan. Volgens haar zijn duidelijke afspraken en een verspreidingsplan nodig. Nog volgens Soors bleven ook federaal minister van Mobiliteit François Bellot en Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir opvallend stil na de incidenten van afgelopen weekend.

