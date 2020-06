De Crem: “Klachten tegen politie over geweld of racisme regelmatig een tegenstrategie van criminele groepen” ADN

18 juni 2020

17u59

Bron: Belga 4 De klachten tegen de politie wegens geweld of racisme vormen regelmatig een tegenstrategie waarvan criminele groepen gebruikmaken. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) donderdag gezegd in de Kamer. "Ik zal dat nooit aanvaarden", zei de minister.

Kamerleden Philippe Pivin (MR) en Joy Donné (N-VA) stelden de minister vragen over geweld tegen politieagenten en de beschuldigingen die de politie krijgt over racisme en het gebruik van geweld. “Ik begrijp hun ergernis”, klonk het donderdagmiddag bij De Crem. “Er is in ons land geen plaats voor geweld tegen politiediensten”.

“Bagger”

Binnen de politie is er veel onvrede over de "bashing" tegen de politie. Eerder op de dag uitte commissaris-generaal van de federale politie Marc De Mesmaeker nog zijn frustratie over de "bagger" die de politie over zich heen krijgt. “We zijn diep verontwaardigd, het is welletjes geweest”, aldus De Mesmaeker.



De politietopman ontkende niet dat er “punctuele dérapages” zijn, maar benadrukt dat er “geen structureel probleem van racisme” is bij het politiekorps. Toch wil De Mesmaeker blijven werken aan het bestrijden van ongepast gedrag of uitlatingen bij dat beperkte “laagje” aan politiepersoneel.

