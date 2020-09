De Crem hypothekeert heropstart Vivaldi-onderhandelingen RL

17 september 2020

04u36

Bron: Belga 0 "Als we in Vivaldi meestappen, zal het oppositie voeren binnen de meerderheid zijn." Minister van Binnenlandse Zaken en CD&V-boegbeeld Pieter De Crem vindt dat zijn partij niets te zoeken heeft in een paars-groene regering. Dat zegt hij donderdag in een interview in De Standaard, waarover ook Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen berichten.

Nee, het schip met zeven partijen is nog niet vertrokken, verzekert De Crem. "Als de paars-groene partijen alleen willen vertrekken, kunnen ze dat. Wij zijn mathematisch overbodig. Mijn ervaring leert dat zoiets betekent dat we geen rol zullen spelen.”

Op alle niveaus is er een heel grote terughoudendheid. Maar voor onze lokale mensen is paars-groen gewoon ondenkbaar CD&V-boegbeeld Pieter De Crem

CD&V heeft in de preformateursnota van Egbert Lachaert (Open Vld) en Conner Rousseau (sp.a) totaal geen garanties gekregen over haar twee speerpunten, het ethische en het communautaire, benadrukt De Crem. "Niente, nada, niets. Ik heb niet de indruk dat er in de tekst, die bulkt van de algemeenheden, veel van onze punten staan. Het lijkt nog het meest op het programma van Groen en Ecolo (...).”

Tenzij Vivaldi een centrumrechts verhaal schrijft op het vlak van onder meer migratie, economie en veiligheid, pleit De Crem voor een oppositiekuur voor zijn partij. "Ik begrijp het chronische gekerm niet dat CD&V niet in de oppositie hoort. Als we geen oppositierol zouden aankunnen, kunnen we al zeker geen rol in Vivaldi aan."

Het boegbeeld van de rechtervleugel van CD&V stelt dat hij steun krijgt van de lokale CD&V-afdelingen. “Op alle niveaus is er een heel grote terughoudendheid. Maar voor onze lokale mensen is paars-groen gewoon ondenkbaar."

