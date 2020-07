De Crem: "Geen enkele intentie om over te gaan tot sluiten van grenzen” kg

27 juli 2020

19u06

Bron: Belga 6 "Er is op dit moment geen enkele intentie om ook maar over te gaan tot het sluiten van de grenzen", zegt minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) op VRT NWS. Men kan nog steeds met het vliegtuig of met de auto op reis, conform de codes van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De regering heeft enkele versoepelingen van de coronamaatregelen teruggedraaid nu het aantal besmettingen weer oploopt, maar tijdens de persconferentie van premier Sophie Wilmès (MR) na afloop van de Nationale Veiligheidsraad werd er niets gezegd over reizen of het al dan niet sluiten van grenzen.

Volgens minister De Crem is er dan ook geen enkele intentie om die te sluiten. "Mensen kunnen terugkomen naar België, maar wanneer er ooit een passagiersregistratieformulier zal zijn, is het duidelijk dat onze politiediensten punctueel en heel dynamische controles zullen uitvoeren om dat document te kunnen controleren", aldus de minister, verwijzend naar het digitale formulier dat reizigers zullen moeten invullen wanneer ze langer dan 48 uur in het buitenland verblijven.

Lokale lockdown in Antwerpen?

In Antwerpen zit de provinciale crisiscel ook samen over extra maatregelen - mogelijk een lokale lockdown - bovenop wat de Nationale Veiligheidsraad heeft aangekondigd. Volgens minister De Crem zou een lokale lockdown betekenen dat enkele straten of appartementsblokken worden afgesloten.

"Het zou op dat niveau kunnen zijn, want men kan moeilijk een hele stad in lockdown laten gaan", klinkt het. "De lokale overheden hebben met aandrang gevraagd om maatwerk te kunnen leveren. Wij hebben hen vorige week die mogelijkheid gegeven en dat is nu verfijnd."