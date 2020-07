De Crem doet oproep naar aanleiding van verlengd weekend: “Blijf in vakantieperiodes zoveel mogelijk thuis” kv

16 juli 2020

19u18

Bron: VTM Nieuws 86 De Belgische kust staat voor een druk verlengd weekend. Terwijl het aantal coronabesmettingen in ons land weer in stijgende lijn zit, zijn meer dan 90 procent van de hotels aan de kust al volgeboekt. Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Pieter De Crem (CD&V) ziet het met lede ogen aan.



“De reproductiefactor is boven 1 uitgestegen en dat baart ons allemaal zorgen. Eigenlijk is de epidemie terug en ik houd mijn hart vast voor overvolle zeedijken, voor publieke plaatsen met te veel mensen die de regels niet respecteren”, zegt De Crem in VTM Nieuws. “We zitten nog altijd in die crisis, we zitten nog altijd met die epidemie. Hou die regels gegarandeerd, hou afstand. Blijf ook in vakantieperiodes zoveel mogelijk thuis of toch in de kleine cocoon van 15 mensen.”

Terugkeren indien nodig

Met elektronische infoborden langs de autosnelwegen en de kustbarometer, die aangeeft hoe druk het is aan de kust, worden reizigers die richting zee trekken voortdurend geïnformeerd over de drukte waaraan ze zich kunnen verwachten. “Het zou goed zijn dat men zoveel mogelijk de regels respecteert en wanneer men ziet dat het echt te druk is onderweg of ter plaatse, dat men misschien de plannen verandert”, suggereert De Crem.



De kustburgemeesters en gouverneurs hebben ook de bevoegdheid om in te grijpen wanneer de toeloop te groot is en social distancing niet meer mogelijk is. “Anderzijds, indien men die regels niet respecteert, moeten we helaas ook zeggen, zijn er de boetes. En iedereen, iedere politieagent is gemachtigd om op te treden”, stelt hij.

Het is niet wenselijk en niet haalbaar dat je om de tien meter een politieman of een politievrouw zet die zegt tegen de mensen wat ze moeten doen

Burgerzin

De minister wijst erop dat we nu in een cruciale fase zitten. De kans bestaat nog altijd dat maatregelen teruggeschroefd moeten worden. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid, zegt De Crem, die oproept tot burgerzin. “Het kan ook niet zijn dat de overheid of de politiediensten altijd moeten optreden. Het is niet wenselijk en niet haalbaar dat je om de tien meter een politieman of een politievrouw zet die zegt tegen de mensen wat ze moeten doen.”

“We staan op een kruispunt en ofwel zullen we samen de weg kunnen oversteken, waarbij we naar het nieuwe normaal kunnen gaan - wat nog niet het normaal is van voor de pandemie, van voor de gezondheidscrisis. Maar als we samen die verantwoordelijkheid niet nemen, dan zullen we opnieuw in een verschrikkelijke situatie terechtkomen en moeten we misschien terugkomen op genomen maatregelen en kunnen in elk geval de maatregelen die in het perspectief zitten om ook onze economie erbovenop te helpen, niet genomen worden”, aldus De Crem.