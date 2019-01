De Crem dan toch lijsttrekker CD&V bij verkiezingen in mei kg

08 januari 2019

08u02

Bron: Belga 0 CD&V kiest vandaag haar laatste lijsttrekkers. Pieter De Crem, die nu minister van Binnenlandse Zaken is, trekt dan toch de federale lijst in Oost-Vlaanderen, zo schrijft De Tijd. De Crem was oorspronkelijk van plan na 26 mei voltijds burgemeester van Aalter te worden, maar de val van de regering bracht daar verandering in.

In Antwerpen kiest CD&V voor oudgedienden. Vlaams fractievoorzitter Koen Van den Heuvel (CD&V) trekt de Vlaamse lijst en federaal fractievoorzitter Servais Verherstraeten de federale. Eerder was al beslist dat vicepremier Kris Peeters aan kop staat op de Europese lijst.



In ondernemerskringen werd gezegd dat er een piste op tafel lag waarbij Karel Van Eetvelt, de voormalige topman van de kmo-organisatie Unizo en de huidige topman van de bankenfederatie Febelfin, de Antwerpse CD&V-lijst zou trekken. Beke was immers op zoek naar een wit konijn in Antwerpen na de geplande Europese exit van vicepremier Kris Peeters. Eerder had Beke al bij ex-minister Inge Vervotte, die nu de zorggroep Emmaüs leidt, gepolst. Maar uiteindelijk viel de CD&V-voorzitter dus terug op Van den Heuvel en Verherstraeten.

Lijsttrekkers bekend

De andere lijsttrekkers waren al aangeduid. In West-Vlaanderen speelt de partij Vlaams minister Hilde Crevits uit op de Vlaamse lijst en Kamerlid Hendrik Bogaert op de Kamerlijst. In Vlaams-Brabant zijn Vlaams Parlementslid Peter Van Rompuy en minister van Justitie Koen Geens aan zet. In Limburg zijn dat Vlaams Parlementslid Lode Ceyssens en Beke zelf. En in Oost-Vlaanderen trekt Vlaams minister Joke Schauvliege de Vlaamse lijst. Daarmee is CD&V de eerste partij die de puzzel voor haar lijsttrekkers heeft gelegd.