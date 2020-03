De Crem (CD&V) over federale formatie: “Geen aanduiding dat er van ons standpunt wordt afgeweken" ttr

05 maart 2020

Bron: belga 4 Is CD&V bereid om een noodregering om de been te brengen met liberalen, socialisten en groenen? Tot nu toe drong CD&V aan op een regering met een meerderheid aan Vlaamse kant en dus met N-VA. "Ik heb geen aanduiding dat er van ons standpunt wordt afgeweken", zei CD&V-minister Pieter De Crem in "De Ochtend" op Radio 1.

Na de mislukte poging van CD&V-vicepremier Koen Geens om PS en N-VA rond de formatietafel te krijgen gaf de koning aan Kamervoorzitter Patrick Dewael (Open Vld) en Senaatsvoorzitter Sabine Laruelle (MR) de opdracht om politieke contacten te leggen. Zij zouden nu denken aan een noodregering, waarbij de huidige minderheidsregering in lopende zaken (MR, CD&V en Open Vld) aangevuld wordt met socialisten en groenen.

Maar CD&V wou tot nu toe van die "Vivaldi"-formule niet weten, omdat die geen meerderheid aan Vlaamse kant heeft. De Crem benadrukt dat de onderhandelingen "chefsache" zijn, en dus door de partijvoorzitters gevoerd worden. "Maar ik heb geen aanduiding dat er van ons standpunt wordt afgeweken", zei de minister van Binnenlandse Zaken.

Volgens De Crem heeft de afwijzing van de PS om onderhandelingen voor een regering met N-VA te beginnen "diepe sporen nagelaten" en gezorgd "voor een radicalisering aan de basis en aan de top" van CD&V.

De CD&V-minister heeft ook vragen bij het programma van zo'n noodregering met socialisten en groenen. "De economische bekommernissen van Ecolo en PS staan mijlenver af van onze economische bekommernissen.”

Ook rond ethische dossiers zit er spanning op de lijn. Net als N-VA en Vlaams Belang kant CD&V zich tegen het paars-groene voorstel rond de versoepeling van de abortuswet, dat volgende week op de agenda van de plenaire Kamer staat. "Er is nog geen enkele stap gezet om aan ons tegemoet te komen", zei De Crem in "De Ochtend". "Voor het abortusdossier is er in Vlaanderen geen meerderheid."