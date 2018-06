De Crem: "Britten hadden wellicht goede reden om voor F-35 te kiezen" Redactie

05 juni 2018

17u29

Bron: belga 0 Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem (CD&V) wijst in een opiniestuk op zijn website op de aankoop van 48 F-35-gevechtsvliegtuigen door de Britse regering. "Wellicht hebben de Britten goede redenen om naast hun vierde generatie Eurofighters tevens over JSF-toestellen te beschikken."

"Het opiniestuk van De Crem is voor zijn eigen rekening", reageert het kabinet van defensieminister Steven Vandeput (N-VA)

De regering buigt zich na de aanbestedingsprocedure nog over twee officiële kandidaten om de verouderde F-16's te vervangen: de F-35 van het Amerikaanse Lockheed Martin en de Eurofighter, ontwikkeld door een Brits-Duits-Italiaans-Spaans concern. De Franse dingen met hun Rafale van Dassault nog mee buiten de officiële procedure.

Het dossier veroorzaakte de laatste weken en maanden heel wat commotie, onder meer omdat er aanwijzingen zouden zijn dat de legertop een voorkeur heeft voor de F-35 en studies naar de mogelijke levensduurverlenging van de F-16 onder de mat zou hebben geveegd. Ook minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) kwam daarbij onder vuur te liggen.

Staatssecretaris De Crem, Vandeputs voorganger op Defensie, wijst nu in een opiniestuk op zijn website op de aankoop van 48 F-35's door de Britse regering, hoewel de Britten met de Eurofighter dus zelf een gevechtsvliegtuig ontwikkeld hebben.

"Het VK is het enige Europese land dat in staat is tot het autonoom voeren van een militaire operatie", zegt De Crem. "Deze autonomie wordt deze week trouwens nog aanzienlijk versterkt door de levering van F-35-gevechtstoestellen, die onder meer vanop de nieuwe vliegdekschepen van de Royal Navy zullen opereren. U leest het goed, de Britse regering kocht 48 F-35-gevechtsvliegtuigen aan. Wellicht hebben de Britten dan ook goede redenen om naast hun vierde generatie Eurofighters tevens over JSF-toestellen (Joint Strike Fighter, red.) te beschikken", aldus de staatssecretaris.

"Het opiniestuk van De Crem is voor zijn eigen rekening", reageert de woordvoerster van minister Vandeput. Intussen is de administratie klaar met de evaluatie van de twee ingediende offertes, klinkt het. Het dossier wordt nu voorbereid voor de ministerraad.