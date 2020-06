De Crem aan de tand gevoeld over antiracismebetoging, maar legt verantwoordelijkheid bij Brusselse autoriteiten LH

16u13 8 Tijdens het actualiteitsdebat in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken kreeg minister Pieter De Crem (CD&V) een hoop vragen over de gewelddadige afloop van de betoging van afgelopen zondag in Brussel. De commissieleden waren niet mals voor de betrokken overheden. De Crem wees voor de verantwoordelijkheid voor de toelating naar Brussels burgemeester Close (PS) en Brussels minister-president Vervoort (PS).

Philippe Pivin (MR) had het over een “spektakel dat niet kan worden getolereerd”. Volgens Joy Donné (N-VA) “roept het beheer van de manifestatie vragen op”. Donné vraagt een onderzoek naar de rol van de bestuurlijke overheid.

Ook Sammy Mahdi (CD&V) vond het “onbegrijpelijk” wat er zondag gebeurd is, maar toonde ook begrip voor de betoging. “De strijd tegen racisme is een nobele strijd”, zei hij nog. Toch vindt hij betogingen laten doorgaan die de volksgezondheid niet kunnen respecteren niet kunnen. Mahdi wil vooruit kijken. “Ik ben benieuwd naar de manier waarop betogingen in de toekomst kunnen worden georganiseerd, met respect voor de gezondheid en de openbare orde.”

Met de paraplu’s die worden open getrokken en steken die nu worden uitgedeeld, zijn de mensen niet gediend. Laat ons daar vooral lessen uit trekken Meryame Kitir (sp.a)

Meryame Kitir (sp.a) veroordeelde net als haar groene collega Jessika Soors de rellen, maar volgens Kitir had de discussie nooit mogen plaatsvinden. “Het stond in de sterren geschreven dat er veel volk aanwezig zou zijn.” Volgens Kitir hadden de betrokken overheden alles op voorhand kunnen overleggen. “Met de paraplu’s die worden open getrokken en steken die nu worden uitgedeeld, zijn de mensen niet gediend. Laat ons daar vooral lessen uit trekken.”

De Crem beloofde het dossier te bespreken op de kern, de vergadering van de premier en vicepremiers, en wees meteen op de verantwoordelijkheid van burgemeester Philippe Close (PS). “Hij (de burgemeester) moet dit doen in overleg met de organisatoren om het gevaar in te schatten en de nodige maatregelen te nemen. De gouverneur kan waar nodig bijsturen en in laatste instantie kan ik zelf als minister van Binnenlandse Zaken ingrijpen.”

De Brusselse minister-president, die de verantwoordelijkheid van gouverneur draagt, heeft geen signalen gegeven dat er problemen zouden zijn of dat mijn initiatief nodig was Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V)

De Brusselse minister-president, Rudi Vervoort (PS), stelde gisteren dat de Nationale Veiligheidsraad was ingelicht dat er een statische manifestatie zou plaatsvinden aan het Poelaertplein. Er werd echter beslist het evenement niet te verbieden. De Crem bevestigde de beslissing geen verbod uit te vaardigen.

“De Brusselse minister-president, die de verantwoordelijkheid van gouverneur draagt, heeft geen signalen gegeven dat er problemen zouden zijn of dat mijn initiatief nodig was”, wees minister De Crem ook op de verantwoordelijkheid van Vervoort.

Volgens De Crem werd verzekerd dat er maatregelen waren getroffen over het dragen van mondmaskers en social distancing. “Er waren stewards gemobiliseerd en de federale reserve werd wel degelijk opgeroepen en ontplooid. Door het hoge aantal aanwezigen konden de afstandsregels niet worden gerespecteerd. Er werd ook gevraagd in stilte te manifesteren, maar de betogers hebben de richtlijnen niet gevolgd.”

32 agenten gewond

De Crem gaf nog aan dat de manifestatie, die plaatsvond van 14.30 tot 16.30 uur, op zich rustig is verlopen. De incidenten barstten los omstreeks 17.30 uur en de openbare orde was rond 21.00 uur hersteld. Alles samen werden vijftien winkels geplunderd in Brussel-stad. Achttien andere waren het doelwit van vandalenstreken in Elsene. Er raakten 32 agenten licht gewond. Een politieman liep ernstigere verwondingen op, maar werd niet in het ziekenhuis opgenomen. Vijftien voertuigen van de politie raakten beschadigd.

