De Clercq (Open Vld) herhaalt pleidooi voor paars-groen: “Het is tijd voor échte hervormingen” DBA

26 november 2019

14u34 23 Gents burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) pleit op Twitter opnieuw voor een paars-groene federale regering. Volgens De Clercq is het tijd voor “échte hervormingen” en moet een paars-groene coalitie de hoop bij de bevolking “heroveren”.

Dat De Clercq een felle voorstander is van een paars-groene coalitie, is geen geheim. De Gentenaar staat bekend als een ‘kind van paars’. Het was ook in zijn thuisstad dat de samenwerking tussen liberalen en socialisten ruim 30 jaar geleden het levenslicht zag.

Enkele weken geleden maakte De Clercq zijn voorkeur voor een volgende federale regering al duidelijk in een opiniestuk in De Standaard. “In plaats van paars-groen als ‘onmogelijk’, ‘onwenselijk’ en ‘laatste optie’ te bestempelen, zouden socialisten, liberalen en groenen deze mogelijkheid moeten aangrijpen voor een complete change of mind. Paars-groen: niet van moeten, maar uit overtuiging”, schreef hij toen. “Ik besef dat deze visie is als vloeken in de kerk. Maar zwijgen is geen optie meer.”

We moeten nú, mét overtuiging, de stap zetten naar paars-groen. Voor een liberaal, sociaal, ecologisch en humaan beleid. Het is tijd voor échte hervormingen. Het is tijd voor de herovering van de hoop. mathias de clercq(@ MathiasDeClercq) link

Somers

Toen was De Clercq de eerste liberaal met enig gewicht om voor paars-groen te pleiten. De rest van de partij bleef paars-geel als voorkeurscoalitie naar voren schuiven. Intussen lijkt De Clercq echter niet meer alleen te staan met zijn overtuiging. Afgelopen weekend voegde Vlaams viceminister-president Bart Somers zich bij hem met zijn uitspraak dat “een blinde kan zien dat de N-VA haar verantwoordelijkheid niet wil opnemen”.

Nu lijkt paars-groen al een realistischer spoor. En dus acht De Clercq het moment rijp om zijn pleidooi nog eens over te doen. “We moeten nú, mét overtuiging, de stap zetten naar paars-groen. Voor een liberaal, sociaal, ecologisch en humaan beleid”, schrijft hij.